Банковая ставит на Труханова. Гриневецкий станет новым губернатором Одесской области

Ігор Петренко / Depo.ua

Итак, первый номер списка партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" должен стать губернатором области. В ответ эта партия входит в союз со "Слугой народа" и ставит новым председателем облсовета кого-то из "слуг". В горсовете Одессы, "слуги" хотят получить должность секретаря, но пока голосов "Слуги" и Труханова для этого не хватает. Сейчас идут активные торги.

Важно также обратить внимание на то, что, как говорят, ключевым финансовым донором трухановцев является бизнесмен по фамилии Кауфман. ОПЗЖ здесь опиралась на ресурсы Столара, но он вряд ли будет решать вопрос создания или не создания коалиции.

А теперь немного о Гриневецком. Один из любимых губернаторов Кучмы (активный участник съезда в Северодонецке), затем лидер областной организации "Народной партии" Литвина. Труханову он нужен, как человек, которого знают элиты области и который понимает, как работает система. Зеленскому он нужен, потому что врядли будет играть в какие-то негативные игры относительно Банковой, а кого-то лучшего у него просто нет.

Вообще, все эти кравчуки, фокины, гриневецкие - это отсутствие кадрового резерва как такового и нежелание искать кого-то из среднего звена. Обжегшись на полных профанах гончаруках-миловановых, Зеленский для управляемости процессами пробует брать старых неамбициозных чиновников. Вот только проблема в том, что они несамостоятельные и у них есть другие "хозяева".