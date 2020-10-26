Пудрик заявил, что остается на Одесской таможне в должности заместителя

Отстраненный от должности исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик остается на таможне в должности заместителя руководителя.

Об этом Пудрик заявил в интервью РБК-Украина.

"Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шестерым вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне", - заявил он.

В целом же, по его словам, решение удивило, особенно учитывая показатели работы Одесской таможни.

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"Августовский показатель администрированных таможенных поступлений составил 3,7 миллиарда гривень, превысив на 1,1 миллиарда гривень поступления августа прошлого года. Этот показатель стал самым большим месячным показателем и процентом исполнения в 2020 году. В сентябре нами тоже было обеспечено выполнение планового показателя на более 3,8 миллиарда гривень таможенных платежей. Суммарно за III квартал текущего года мы превысили поступления предыдущего квартала на 2,5 миллиарда гривень", - подчеркнул Пудрик.

Кроме того, он добавляет, что в октябре по предварительным прогнозам при сохранении существующей динамики в госбюджет тоже должно быть перечислено 3,7-3,8 миллиарда гривень, что соответствует поступлением октября прошлого года. Поступления этих месяцев на Одесской таможне являются крупнейшими за 2019-2020 годы.

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По его словам, сотрудники Координационно-мониторинговой таможни все эти два месяца следили за деятельностью вверенного ему подразделения, в том числе по таможенной стоимости, и никаких вопросов не возникало.

"Многочисленные селекторные совещания, мониторинг, контроль и проверки ничего не обнаружили. Такое придирчивое отношение к Одесской таможне со стороны центрального аппарата мне до сих пор непонятно", - резюмировал таможенник.

Напомним, 21 октября Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, занимавший должность ровно два месяца.

22 октября Кабинет министр сменил и исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы. Вместо Андрея Павловского исполнять обязанности руководителя Гостаможни теперь будет Евгений Ентис. Это уже четвертый руководитель таможни за год.

Пудрик в марте 2020 года получил решение суда о восстановлении в должности. С 2019 года по март 2020 года был и.о. проректора Национальной академии фискальной службы.