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Уволен скандальный начальник Одесской таможни Денис Пудрик
11:56 22.10.2020 |
21 октября со своего поста уволен исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Денис Пудрик. На эту должность он был назначен 21 августа.
Как сообщает пресс-служба Гостаможслужбы, причина увольнения - отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев.
"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%.
"Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы. Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки", - сообщили в ведомстве.
Денис Пудрик возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. В марте 2020 Пудрику удалось восстановиться через суд и получить компенсацию от государства в размере 677 000 грн. С 2019 года до назначения был и.о. проректора Национальной академии фискальной службы.
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