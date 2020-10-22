Уволен скандальный начальник Одесской таможни Денис Пудрик

21 октября со своего поста уволен исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Денис Пудрик. На эту должность он был назначен 21 августа.

Как сообщает пресс-служба Гостаможслужбы, причина увольнения - отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев.

"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%.

"Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы. Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки", - сообщили в ведомстве.

Денис Пудрик возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. В марте 2020 Пудрику удалось восстановиться через суд и получить компенсацию от государства в размере 677 000 грн. С 2019 года до назначения был и.о. проректора Национальной академии фискальной службы.