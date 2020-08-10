Шмыгаль положительно оценивает создание «свободных экономических зон» на Донбассе

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что создание "свободных экономических зон" (зон приоритетного развития) на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас, что инвесторов), который придет на территории, временно оккупированные на сегодня, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, у нас есть несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Визия и концепция на сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят", - сказал глава правительства.

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Свободные экономические зоны как инструмент экономического развития доказали свою неэффективность в Украине еще 15 лет назад. Стоит ли сегодня "открывать лавочку" в Донецкой и Луганской областях?

"Это та стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создания рабочих мест, наполнения местных бюджетов», - добавил он.

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Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук озвучил возможные компромиссы в отношении временно оккупированных территорий Донбасса. Среди них - свободная экономическая зона.

По словам Шмыгаля, зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона в пределах от линии разграничения.

"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границы от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их», - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее новоназначенный руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук, говоря о компромиссах по ОРДЛО, на которые он готов пойти, заявил, что речь может идти об "особой системе управления" в этих регионах и о свободной экономической зоне в них таким образом, чтобы не поступаться суверенитетом и независимостью государства.