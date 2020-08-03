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АНАЛИТИКА

«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»

10:59 03.08.2020 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук озвучил возможные компромиссы в отношении временно оккупированных территорий Донбасса. Среди них - свободная экономическая зона.

Кравчук вспомнил, что "в этих районах" была свободная экономическая зона, компромисс он предлагает и сейчас. "Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь", - отметил глава нашей делегации в ТКГ. Впоследствии инициативу свободных экономических зон (СЭЗ) расшифровал вице-премьер Алексей Резников. В его изложении Донецкую, Луганскую и Херсонскую области хотят сделать территориями приоритетного развития, чтобы туда пришел инвестор, а после деоккупации "мультиплицировать заложенную систему с той же ментальностью" будет намного проще.

В варианте Резникова СЭЗ выглядят как привлекательная картинка для жителей ОРДЛО и аннексированного Крыма: хотите так и у себя - возвращайтесь. В эффективность такой пропаганды можно было бы поверить, если бы не несколько огромных "но". Их условно можно разделить на внутренние и внешние. Начнем с внутренних.

30 июля произошло событие, которое свидетельствует, что СЭЗ понимаются в коридорах власти не совсем так, как говорит Резников. В этот день глава Луганщины Сергей Гайдай встретился с представителем ОРДЛО в ТКГ, председатель "Луганского землячества" в Киеве Вадимом Гораном. Тот рассказал главе области об идее ведения трансграничного бизнеса: организовать "в серой зоне" локацию, где предприниматели как подконтрольной, так и неподконтрольной территории могли бы реализовывать свою продукцию. Для углубленной проработки проекта развития свободных экономических зон на Луганщине предложено создать специальную рабочую группу из ученых, международных и общественных организаций и департаментов облгосадминистрации.

Новость о "трансграничном бизнесе" с ОРДЛО почему-то не вызвала решительных заявлений ни со стороны политиков, которые при президентстве Порошенко поднимали свои рейтинги на протестах против "торговли на крови", сидя на железнодорожных рельсах, ни со стороны экспертов, которые поднимали шум при упоминании о торговле с Россией и временно оккупированными территориями. Всех этих деятелей как будто "отключили", как тех суррогатов из одноименного американского фантастического кинофильма. Наверное не ошибемся, когда те же голоса сейчас "включат" в поддержку инициативы, которая фактически легализует "власть" ОРДЛО, которая будет выдавать разрешения предпринимателям на "трансграничный бизнес".

Второе внутреннее "но" - коррупционность свободных экономических зон. Под эту тему, вполне вероятно, Запад даже согласится выделить значительные суммы, чтобы Киев смягчил свою риторику в отношении антироссийских санкций. Однако возникает два важных вопроса: первый - кого посадят на эти золотые потоки; второе - чьи компании соберут сливки с рискованных и заодно очень выгодных инвестиций, ведь инвестор будет иметь налоговые и другие льготы.

Если вспомнить историю свободных экономических зон в Украине, то этот инструмент повышения экономической привлекательности регионов в наших реалиях сработал достаточно условно. До сих пор на бумаге существует 11 СЭЗ, в том числе - две на Донбассе - "Азов" и "Донецк". Еще лет 15 назад среди политиков и экономистов сложилась устойчивая мысль, что свободные экономические зоны и территории перспективного развития являются анклавами коррупции. Поэтому в 2005 году правительство отменило все привилегии для них. Однако за это время возникли очень мощные местные элиты, которые диктовали свои правила центру. Самые мощные из них - "донецкие". А с образованием СЭЗ на Донбассе, о чем говорят Кравчук и Резников, будет даваться карт-бланш в первую очередь представителям этих элит. И через несколько лет мы получим нового Януковича.

Также стоит напомнить историю свободной экономической зоны "Крым". Она начала действовать 27 сентября 2014 года. Вокруг нее постоянно возникали скандалы - сначала общественные активисты призвали не принимать закон об этой СЭЗ, а в сентябре 2015-го одним из главных требований крымских татар и других активистов, которые проводили блокаду полуострова, была отмена закона о СЭЗ "Крым". Внедренный правовой режим в рамках этого образования способствовал массовому беспошлинному ввозу товаров и подаче электроэнергии на оккупированную территорию. На этом обогащались отдельные олигархи, контрабандисты и чиновники. Вопрос отмены закона возникал в парламенте несколько раз, в том числе и в Верховной Раде нынешнего созыва. Однако это тот случай, когда отменить закон гораздо сложнее, чем его принять.

Теперь о внешних "но" инициативы свободной экономической зоны на Донбассе. Как не странно, а России она очень выгодна. Во-первых, Украина и Запад будут вбухивать в реализацию СЭЗ колоссальные средства, значительная часть которых будет оседать в карманах отечественных чиновников, что будет постоянным источником "антикоррупционной" технологии, которую применяли к предыдущей власти, применят и к нынешней. Еще большие средства будут оседать в карманах пророссийских бизнес-элит, которые в первую очередь станут инвесторами в СЭЗ. То есть, украинская власть собственными руками вскармливает себе врага.

Во-вторых, против узаконивания властью "на крови" через "трансграничный бизнес" выступят национал-патриотические силы, в то же время пророссийские, очевидно, поддержат идею власти с СЭЗ. И если Кравчук и другие спикеры по этой теме смогут убедить определенную часть общества, что это - путь к миру, и на некоторое время (перед местными выборами) рейтинг Зе и его команды вырастет, то в дальнейшем идеологическое противостояние между патриотическими и пророссийскими силами нивелирует эти рейтинги. А добьют их обвинения власти в коррупции с этими экономическими зонами. На выходе Россия получает свои любимые украинские "блюда" - раскол, катастрофическое недоверие населения к власти и государству.

В-третьих, еще в конце 2014-го года с проектом свободной экономической зоны "Донбасс" носились в самой России. Осенью 2016 года "КиберХунта" выложила переписку тогдашнего помощника Путина Владислава Суркова, в которой, между прочим, речь шла и об этой СЭЗ. В письме от 10 февраля 2015 г. содержится целый законопроект на эту тему. Согласно ему, на территории СЭЗ (она охватывает города ОРДО и ОРЛО) действует специальный правовой режим свободной экономической деятельности, устанавливаются особенности регулирования правоотношений физических и юридических лиц в экономической, социальной и гуманитарной сфере, создаются Администрация управления СЭЗ, ее исполком и Совет городов. Органы управления получают право заключать соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией. Внедрить это предлагалось через законопроекты "Оппоблока".

Однако тогда затея не прошла и ее заморозили. Похоже, сейчас ее украсили, повесили на нее слоган "лучше торговать, чем стрелять", и пытаются впарить как нечто новое и прорывное.
 

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