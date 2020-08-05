Мошенники вместо инвесторов. Чем обернется создание на Донбассе свободных экономических зон

Александр Суков / Деловая столица

Свободные экономические зоны как инструмент экономического развития доказали свою неэффективность в Украине еще 15 лет назад. Стоит ли сегодня "открывать лавочку" в Донецкой и Луганской областях?

Новый руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выдвинул идею предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон (СЭЗ). Такое предложение он озвучил на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш, однако деталей не рассказал. Кравчук вспомнил, что в этих регионах уже была свободная экономическая зона, так что предлагает вернуться к позабытой практике. По его мнению, это позволило бы привлечь в регион инвестиции и «сравнительно быстро восстановить жизнь». Позже Кравчук отметил, что создание СЭЗ может быть одним из шагов в направлении "особенной системы управления на Донбассе".

СЭЗ: хорошо позабытое старое

Термин "свободная экономическая зона" в Украине большинство уже успело подзабыть. Напомним, что идею СЭЗ стали продвигать в Украине еще в начале 90-х - в 1992 г. был принят закон «Об общих основах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон». Документ закладывал основы для СЭЗ как «части территории Украины, на которой устанавливается и действует специальный правовой режим экономической деятельности». Эти зоны должны были помочь толкнуть экономику Украины вперед за счет привлечения иностранных инвестиций, стимулирования развития отдельных территорий и экспорта товаров и услуг, привлечения новых технологий. Чтобы это все заработало, СЭЗ получали право на льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия экономической деятельности.

Как описывается в исследовании независимой аналитической платформы VoxUkraine, за первые шесть лет действия данного закона в Украине была создана только одна СЭЗ - в Крыму. Однако с 1998 г. на эти зоны появился своеобразный бум - за следующие четыре года были созданы сразу 11 таких территорий, в том числе - и в Донецкой области. Под каждую зону принимался отдельный закон, которым устанавливался режим ее работы и перечень льгот.

Однако к концу 1990-х инструмент СЭЗ стал одним из ключевых по минимизации налогообложения. Международный валютный фонд в своих документах указывал, что эти зоны активно использовались для ухода от налогов и контрабанды товаров. С другой стороны, они так и не стали «островками» экономического роста - планы по привлечению инвестиций были выполнены чуть более чем на 12%, план по созданию рабочих мест - на треть, и только 25% вложений были иностранными, а остальные - реинвестирование прибыли украинских предприятий. Поэтому в 2005 г. «лавочку» прикрыли, и налоговые льготы, предоставленные таким спецзонам, отменили.

VoxUkraine назвала решение создавать в Украине СЭЗ одной из семи глобальных ошибок властей за все годы независимости Украины.

К слову, Виктор Янукович очень ратовал в 2005 г. за их возобновление, что неудивительно, ведь СЭЗ «Донецк» получила наибольший объем налоговых льгот - 2,4 млрд грн из общего объема 3,1 млрд грн, предназначенных для всех подобных территорий.

Потемкинская деревня вместо СЭЗ

Опрошенные «ДС» эксперты не видят возможности возродить СЭЗ в Донецкой и Луганской областях так, чтобы это было с пользой для дела.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский пояснил, что СЭЗ предполагает четкий контроль за перемещением товаров через ее границу и предоставлением льгот по уплате налогов, иначе это будет очередной «дырой» для бюджета, как и все предыдущие такие образования. «Когда в Крыму создали специальную экономическую зону, это был просто поток контрабанды, от которого госбюджет терял миллиарды», - сказал он.

По мнению Несходовского, СЭЗ целесообразно создавать, например, в западной части Украины, чтобы увеличивать количество рабочих мест для украинцев, которые бы работали в результате у себя на родине, а не ехали на заработки в Польшу. В таком случае можно было бы предоставить льготы для новых предприятий, и страна при этом ничего бы не потеряла, поскольку этих налогов она сегодня и так не получает.

Однако создание СЭЗ на востоке Украины Несходовский считает провальной идеей. «Ни один инвестор не будет рассматривать возможность инвестирования на прифронтовой территории, потому что риски очень большие. Этим могут заинтересоваться лишь мошенники, которые будут получать прибыли с различных «схем», - сказал он.

В свою очередь эксперт Growford Institute Алексей Кущ считает, что в Донецкой и Луганской областях можно создавать лишь «демилитаризованные свободные экономические территории» (ДСЭТ), которые могут служить инструментом экономической реинтеграции. Создание ДСЭТ предполагает, что из двух соседних районов по обе стороны линии разграничения (с подконтрольной и неподконтрольной территории) выводятся все войска, в этот район вводится специальная администрация из представителей местных властей, центральной власти и представителей международных организаций, украинские власти устанавливают на этой территории таможенные посты и выдают сертификаты происхождения на товары, которые будут там производиться. Это позволит запустить на данной территории производство, а товары - реализовывать на территории Украины или даже отправлять на экспорт. Попутно на территории ДСЭТ вводится особый режим налогообложения, восстанавливается транспортное сообщение, возобновляется банковская деятельность, начинается выплата пенсий и зарплат.

По словам Алексея Куща, по такой схеме работает Молдавский металлургический завод, который фактически находится в Рыбнице, в Приднестровской Молдавской Республике - Молдова выдает сертификаты на продукцию этого предприятия, и поэтому завод, расположенный на территории непризнанной республики, может ее свободно продавать на экспорт.