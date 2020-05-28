В Кабмине заявили, что решения по введению квот на импорт удобрений еще нет

Кабинет министров не принял окончательного решения по введению квот на импорт удобрений и будет проводить консультации с аграриями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на акции протеста аграриев против введения квот, которая проходит в центре Киева.

"Принятого решения нет. Окончательное решение не может быть принято без консенсуса, обсуждения с аграриями", - сказал он.

Присутствовавший на митинге заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что целью правительства в вопросе квот является защита украинских производителей.

"Наша задача - выйти на решение, которое будет в интересах аграриев, а не олигархов, а тем более не в интересах иностранных компаний, которые хотят контролировать наш рынок", - сказал Качка.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства заявили о планах ввести 30-процентную квоту на импорт азотных удобрений. Аграрные ассоциации выступили против такого решения, опасаясь повышения цен на удобрения вследствие монополизации рынка отечественными производителями.