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В Кабмине заявили, что решения по введению квот на импорт удобрений еще нет
15:54 28.05.2020 |
Кабинет министров не принял окончательного решения по введению квот на импорт удобрений и будет проводить консультации с аграриями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на акции протеста аграриев против введения квот, которая проходит в центре Киева.
"Принятого решения нет. Окончательное решение не может быть принято без консенсуса, обсуждения с аграриями", - сказал он.
Присутствовавший на митинге заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что целью правительства в вопросе квот является защита украинских производителей.
"Наша задача - выйти на решение, которое будет в интересах аграриев, а не олигархов, а тем более не в интересах иностранных компаний, которые хотят контролировать наш рынок", - сказал Качка.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства заявили о планах ввести 30-процентную квоту на импорт азотных удобрений. Аграрные ассоциации выступили против такого решения, опасаясь повышения цен на удобрения вследствие монополизации рынка отечественными производителями.
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