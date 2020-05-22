Аграрии протестуют против квот на импорт удобрений в Украину

Аграрии Украины сегодня выйдут на автомагистрали страны для протеста против намерений Минэкономики ввести квоты на импорт удобрений в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ВАС (Всеукраинский аграрный совет).

«22 мая, в 10:00 аграрии выйдут на основные автомагистрали страны, чтобы заявить о своем несогласии с намерением Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ввести квоты на импорт удобрений в Украину», - говорится в сообщении.

Как отмечается, о возможности их внедрения стало известно еще в августе 2019 года, когда Межведомственной комиссией по вопросам международной торговли (МКМТ) было инициировано расследование относительно импорта в Украину азотных удобрений. Речь идет об импорте из стран-торговых партнеров Украины - страны ЕС, Персидского залива, Северной Африки, а также Турции, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Китая, США.

По информации ВАС, основными инициаторами данного расследования выступили предприятия, входящие в группу компаний «Остхем» Дмитрия Фирташа и «ДнепроАзот» Игоря Коломойского.

Как сообщалось, в июне 2019 года Антимонопольный комитет Украины признал, что группа «Остхем» является монополистом на рынке азотных удобрений и злоупотребляет своим монопольным положением. В свою очередь, ограничение импорта удобрений из других стран только укрепит ее монополию и позволит и в дальнейшем диктовать аграриям цены на удобрения.

В ВАС отмечают, что импорт удобрений, создавая конкуренцию на рынке, сдерживал запросы монополиста, однако, цены внутреннего рынка все равно превышали мировые. В настоящее время цены на азотные удобрения (КАС, карбамид, аммиачная селитра) на внутриукраинском рынке превышают мировые в среднем на 30%. Однако, если брать отдельные позиции, например, аммиачную селитру, где «Остхем» является абсолютным монополистом, то ее цена выше на 43%. А карбамид «Остхем» украинским аграриям продает по 217 долл. за тонну, а в Испанию экспортирует по 200 долл., хотя должно быть наоборот. Ранее же украинские аграрии за отечественные удобрения вынуждены были вообще переплачивать на 50%, 100% и даже больше.

Впрочем, введение квот на импорт удобрений - это риск введения ограничений в ответ на импорт из Украины, например, сокращение квот и импорт украинских продуктов питания, чего так настойчиво добиваются европейские фермеры.

Именно поэтому аграрии категорически против данного решения и выйдут на акцию протеста на автомагистралях:

Автодорога М05, Е 95, с. Демидово, Одесская область; Автодорога М05., г. Жашков, поворот на с. Тихий Хутор. Черкасская область; Автодорога Е-95, вблизи с. Ладыжинка. Черкасская область; Автодорога М-18 Харьков-Симферополь, Васильевский район возле с. Каменское, Запорожская область;Нововодолажский р-н, трасса М-18, ориентир заправка «Маршал», Харьковская обл; Автодорога М12, в 10 км. от г. Новоархангельск (Кафе Застава), Кировоградская область.