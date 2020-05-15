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Саакашвили уточнил свою позицию по МВФ
Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили заявил, что любые попытки сейчас выйти из программы МВФ будет отвечать только врагам Украины, но стратегически Украина должна двигаться к сиуации, когда помощь Фонда больше не потребуется.
Об этом он написал в Facebook.
"Некоторые люди неправильно поняли мою позицию по МВФ. Я много раз говорил, что пока Украина не имеет альтернативы хорошего сотрудничества, поскольку особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых столь необходимых реформ", - подчеркнул он.
"На данном этапе я за укрепление связей, которые полезны для программы реформ в Украине. Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не нужна, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - добавил Саакашвили.
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