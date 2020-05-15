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Саакашвили: Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ
Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украина "достаточно сильная", чтобы отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом он сказал в программе Право на владу.
"Вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон", - возмутился Саакашвили.
Он отметил, что в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ.
"Я думаю, что Украина потенциально достаточно сильная, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди", - сказал политик.
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Как только отношения Украины с МВФ, США и ЕС будут вконец испорчены, Саакашвили начнет рассказывать, что «Запад бросил Украину на произвол судьбы».
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