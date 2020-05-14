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Кабмин сменил глав «Аграрного фонда» и Госрезерва
13:55 14.05.2020 |
Кабинет министров уволил Ивана Барышева с должности главы правления ПАО "Аграрный фонд" и назначил на эту должность Богдана Банчука.
Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства 13 мая.
"Кабмин принял проект распоряжения об отстранении Барышева Ивана Григорьевича от исполнения обязанностей председателя правления ПАО "Аграрный фонд". Исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Аграрный фонд" назначили Банчука Богдана Николаевича", - написал он.
Кроме того, Кабмин уволил Ярослава Погорелого с должности главы Государственного агентства резерва Украины и назначил временно исполняющим обязанности Никиту Барабаша.
Справка УНИАН. ПАО "Аграрный фонд" было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.
Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) - центральный орган исполнительной власти, координируется Кабинетом министров. Система государственного резерва - это группа предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба.
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