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Антимонопольный комитет предупредил о рисках принятия нового закона о водном транспорте
Принятие законопроекта "О внутреннем водном транспорте" (№1182-1-д) в существующем виде может создать монополию при оказании услуг лоцманской проводки судов по внутренним водным путям, а также создать условия для бесконтрольной добычи песка.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.
В частности, АМКУ обратил внимание, что статьей №15 законопроекта предложены нормы, согласно которым дноуглубление на внутренних водных путях не требуют получения разрешений, в частности, специальных разрешений на пользование недрами, а осуществляющие такие работы компании получают право продавать добытый песок.
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Было противостояние "Нибулона" и всего остального мира по поводу того, какие должны быть правила речного судоходства. Это не позволяло закону пройти в парламент, потому что были диаметральные точки зрения на его положения.
"В таких условиях субъекты хозяйствования, которые осуществляют дорожные работы (эксплуатационное дноуглубление) на внутренних водных путях, не будут платить сбор за выдачу специальных разрешений на пользование недрами и рентную плату за пользование недрами, и могут осуществлять фактически добычу полезных ископаемых без законодательных ограничений", - подчеркивают в Комитете.
Таким образом, такие компании смогут продавать песок дешевле, то есть получают преимущества перед другими недропользователями, что может привести к искажению конкуренции на рынке добычи полезных ископаемых.
АМКУ также предлагал предусмотреть в законопроекте право утверждать тарифы на специализированные услуги, предоставляемые на внутренних водных путях субъектами естественных монополий, и расчета размеров лоцманского сбора Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.
Кроме того, АМКУ считает необходимым предусмотреть в законопроекте возможность доступа к рынку услуг по лоцманской проводке судов по внутренним водным путям частных компаний по четко установленным государством требованиям.
АМКУ предлагает учесть указанные замечания при подготовке к принятию законопроекта во втором чтении.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внутреннем водном транспорте" 24 апреля.
Законопроект был определен как неотложный президентом Владимиром Зеленским 8 ноября 2019 года.
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