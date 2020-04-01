Инвестбанкиры рассказали о последствиях для страны, в случае объявления дефолта

В то время, как остатки на ЕКС сократились на 40%, инвестиционные банкиры отмечают, что в ближайшие несколько месяцев предпосылок для дефолта Украины по внешним долгам нет.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"В ближайшие несколько месяцев предпосылок для дефолта Украины по внешним долгам нет, если украинские власти остаются полными решимости его не допустить. Для этого у правительства достаточно валютных средств на счетах, у НБУ хватает валютных резервов, а у банков - ликвидности, чтобы обеспечить рефинансирование долговых выплат правительства. Кроме того, поскольку власти Украины выражают готовность продолжить сотрудничество с МВФ, а Рада во вторник приняла закон о рынке земли в окончательной редакции и в первом чтении закон о компенсации собственникам национализированных банков, то возрастают шансы, что программа с Фондом будет подписана в скором времени", - сказал Александр Мартыненко, глава аналитического подразделения группы ICU.

По его данным, после подписания соглашения, украинское правительство в течение пары недель может получить 1.6-2 млрд долларов финансирования со стороны ЕС, ЕБРР и Мирового банка.

"Кроме этого, первый транш МВФ в сумме 1.5-2 млрд долларов, скорее всего, также поступит непосредственно на счета правительства. Это может решить проблему финансирования внешних выплат Украины как минимум в этот год и смягчит удар для экономики от последствий введения карантинного режима", - отметил Мартыненко.

Он добавил, что дефолт может привести к серьезным негативным последствиям для экономики Украины.

Как для государства, так и для частного бизнеса доступ к внешнему финансированию может оказаться закрыт на продолжительное время.

Основные последствия - это стремительная девальвация гривни, раскручивание инфляции и кризис бюджетных платежей, которые вызовут резкое падение реальных доходов населения.

"Даже сам факт дефолта не означает, что страна полностью освобождается от внешних обязательств. Чтобы избежать международной изоляции, правительству все равно пришлось бы договариваться с зарубежными кредиторами о сумме долгов, которая подлежит списанию, условиях отсрочки выплат. И проведение таких переговоров невозможно будет без участия МВФ", - подытожил инвестбанкир.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital, отметил, что дефолт приведет к обнищанию населения и олигархизации власти.

"Самое главное - у правительства в случае дефолта деньги закончатся гораздо быстрее, чем без дефолта. Это значит, что не будет чем финансировать быстро растущий дефицит бюджета, кроме как печатаньем денег. Это - неконтролируемая девальвация гривны и инфляция. В результате, население будет резко беднеть, а у государства не будет средств его поддержать", - сказал он.

Паращий подчеркнул, что без дефолта можно рассчитывать на международное финансирование порядка 7-8 млрд долларов уже в этом году, и это гораздо больше, чем правительству нужно возвращать внешним кредиторам - 4 млрд долларов до конца года.

"В результате этого (дефолта), резко упадет доверие к власти, рейтинг президента обнулится. В результате этого, его влияние на парламент и правительство уменьшится в разы (сейчас он может апеллировать к общественному мнению в своих попытках влиять на парламент). В результате, парламент будет полностью под контролем олигархов, президент с низким рейтингом тоже сможет только на олигархов опираться", - подытожил инвестбанкир.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов - внутренних.

Президент Владимир Зеленский констатирует, что Международный валютный фонд может увеличить финансирование Украины по новой программе до 8 млрд долларов.

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.