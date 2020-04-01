Остатки средств на ЕКС в марте снизились на 41% - Госказначейство

Остатки средств на Едином Казначейском счете (ЕКС) на начало апреля 2020 года составили 10,5 млрд грн, что на 6,6 млрд грн, или на 41% меньше по сравнению с февральским показателем, сообщила Государственная казначейская служба в среду.

Год назад на ЕКС средств было на треть больше - 14,8 млрд грн, за март-2019 они выросли в 1,8 раза, напоминает ГКСУ.

Согласно данным Национального банка Украины, остаток средств на коррсчетах банков в марте этого года снизился почти на 8,6 млрд грн - до 57,59 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на начало марта 2020 года составляли 17,18 млрд грн, что на 5,1 млрд грн, или на 42% больше по сравнению с февралем-2020.

