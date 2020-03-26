Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

Реклама - достаточно чувствительная сфера экономики, в которой во время кризиса затягивают пояса одними из первых. В MediaHub, к примеру, отмечают, что на этот раз речь идет не только о сокращении бюджетов, но и о беспрецедентном перераспределении рекламных потоков, которые мигрируют в онлайн. Кроме того, изменится и рекламный контекст - имиджевая реклама сменит адресную. Новые потребительские модели будут диктовать и новые подходы.

Тренды роста

Самый очевидный тренд - уход в онлайн. Только в первую неделю карантина количество уникальных пользователей и время сеансов в Facebook, Instagram, Youtube выросло до 3 раз. Это, а также снижение конкуренции, привело к удешевлению рекламного трафика. Уже сейчас его можно покупать на 30-40% дешевле и в намного больших объемах, чем в докризисное время.

"По опыту общения с нашими клиентами за последнюю неделю могу сказать, что увеличить инвестиции в е-commerce планирует большинство руководителей или владельцев бизнеса, - рассказывает Андрей Камчаткин, руководитель digital направления платформы MediaHub и основатель компании Inprime. - Большое переселение в интернет уже сейчас происходит, со временем оно будет еще более интенсивным, так как сейчас многие поставили на паузу разработку новых стратегий".

Не должны чувствовать пессимизма и в телевизионных холдингах, считают в MediaHub. Рост ТВ-просмотра наблюдается во всем мире, причем цифры - до +25% в зависимости от страны. Украина - не исключение, говорит управляющий партнер MediaHub Роман Пересунько: "Количество ТВ-зрителей будет расти, так же, как и интерес рекламодателей. Украинцы будут сидеть дома, где интернет, в частности, социальные сети и телевидение, остаются главными развлечениями для большинства. Потребление телевизионного и видео-контента ожидает стабильный рост. В то же время, советую обратить внимание на новые точки пересечения бренда и аудитории в онлайне. Это стриминговые сервисы, онлайн-магазины по продаже услуг и товаров. Новая реальность формирует новые потребительские привычки и, как следствие, новые способы размещения рекламы".

Неопределенность офлайна

Сложнее ситуация с другими рекламными каналами. Наружка - одна из тех сфер, на которой изменения могут сказаться достаточно болезненно. "Пока потеря рынка наружной рекламы ограничилась метро. Будем откровенны: реклама в метро - это мизерная часть рынка "наружки". По крайней мере, у нас в стране, - рассказывает руководитель направления медиабаинга в MediaHub Алексей Семенов, - а вот остальные наружные площади могут ощутить на себе кризис. Но так, как специфика такой рекламы - бронирование плоскостей заранее, то о настоящих потерях можно будет судить только в следующем месяце, а объем потерь будет зависеть от длительности карантина и возможного ужесточения мер, связанных с передвижением в населенных пунктах".

Карантин рисует новые логистические цепочки и узлы коммуникаций: магазины, отделения почты, аптеки невольно стали центрами большого скопления людей. Как предполагают в MediaHub, в этих местах даже можно ожидать появления новых плоскостей для рекламы и/или подорожания рекламных плоскостей в радиусе 500 метров от этих мест.

Некоторые участники рынка ожидают, что отсутствие уличного движения и трафика скажется на радиорекламе. Однако Алексей Семенов отмечает: "Вопреки ожиданиям данные с аудиоплееров радиостанций говорят о стабильном слушании радио в период карантина. Конечно, картина может меняться и, возможно, именно сейчас будет разработан и предложен новый формат, эффективно объединяющий радио и диджитал. Сейчас время нестандартных решений и кто найдет это решение - получит вакцину от подобных эпидемий".

Смена модели

Новая потребительская модель лишь формируется, но уже сейчас можно судить о некоторых трендах, на которые ориентируются рекламодатели во время кризиса. Один из них, по словам Андрея Камчаткина, - волнообразность покупок. "Причем, волнообразность - не только от слова волна, но и от слова волнение - любой скачок доллара, любая значимая информация вызывает всплеск покупок. По нашим данным, потребители инвестируют в товары первой необходимости, в это время идет активный спад по продажам других услуг и товаров. Проходит 2-3 дня и если информационный фон утихает, народ успокаивается и начинает следующую волну".

Уже сейчас такие рекламодатели, как рестораны, туристические компании, организаторы концертов и событий, торговые центры, словом, вся сфера развлечений, полностью исчезла из рекламного эфира. Пришло время других брендов. В MediaHub прогнозируют активность компаний, которые занимаются недвижимостью, продажей автомобилей, ювелирных украшений. То есть, того, во что люди привыкли вкладывать во время перемен.

Что завтра

Роман Пересунько, Управляющий партнeр MediaHub

Насколько я вижу по нашим клиентам и коллегам, время первой растерянности прошло. Сейчас наступил период максимальной концентрации: переговоры, пересмотр договоренностей, поиск новых возможностей. Бизнес понимает, что важно не только выжить, но и подготовить трамплин для будущего послекризисного роста. Соответственно, коммуникация с потребителями - это must. Операторы рекламы и агентства стараются приспособиться к новым условиям, как и мы, снижают цены, формируют новые пакетные предложения. Все это происходит уже сейчас.

Алексей Семенов, Руководитель направления медиабаинга в MediaHub

Не думаю, что дело дойдет до банкротств, но слияния и поглощения на рекламном рынке вполне возможны. По поводу ценообразования, то сейчас самые нетерпеливые пытаются продавить новые цены, пользуясь кризисом. Но солидные игроки понимают, что они на рынке надолго и все вопросы (скидки) лучше получить полюбовно, без давления. А эти предложения уже готовят. Рынок замер, но не спит - сейчас проходит активная фаза разработки новых решений и переговоров со старыми партнерами. Между тем, падение цен неизбежно в том случае, если карантин продлится еще пару месяцев.

Андрей Камчаткин, Основатель компании Inprime

Ожидать стоит той же ситуации, как во время кризиса 2013-2014 годов, - это провал рынка и жесткий демпинг. Напомню, что именно тогда демпинг просто разрушил многие направления бизнеса. Ведь при падении продаж у нас первым делом снижают цены, тем самым увеличивая доход, но снижая прибыль, что ведет к деградации направления в целом. Но есть и положительные стороны. Сейчас очень выгодно охватить аудиторию рынка и клиентов конкурентов по заниженным ценам при помощи интернет рекламы. Выстроить диалог с потенциальными потребителями, работать на лояльность к вашей компании. Тот, кто использует креативный брендинг и правильный SMM, сможет пережить кризис с наименьшими потерями.