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Предпринимателей в ІТ-сфере Украины за 3 года стало больше на 45%
09:01 26.02.2019 |
Количество зарегистрированных физических лиц - предпринимателей в ІТ-сфере Украины за три года выросло на 41 тысячу человек, или на 45%.
Как сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, доля таких предпринимателей среди других физлиц-предпринимателей выросла с 5% до 7,5%.
В то же время общее количество предпринимателей за этот период сократилось на 8%, или на 164 тысячи, - до 1,8 миллиона человек.
В сообщении отмечается, что законопроект Министерства социальной политики о жестком контроле за использованием предпринимателей вместо полноценного найма на работу ударит именно по ІТ-сфере как самому активному виду бизнеса, использующему предпринимателей.
Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики предлагает жестко ограничить использование физических лиц - частных предпринимателей вместо полноценного найма на работу. В обнародованном министерством законопроекте установлено семь критериев, совпадение по трем из которых дает основание считать отношения трудовыми.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал провести широкое обсуждение законопроекта Минсоцполитики с привлечением экспертов и профильных ассоциаций.
О планах принять активное участие в обсуждении этого законопроекта заявил и президент Украины Петр Порошенко.
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