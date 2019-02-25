Порошенко раскритиковал налоговую атаку Ревы на малый бизнес

Президент Петр Порошенко считает, что инициатива министерства Андрея Ревы по увеличению налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей не может быть внедрена в нынешнем виде.

Президент Петр Порошенко будет участвовать в доработке инициативы Минсоцполитики по деятельности ФЛП, которые платят единой налог, с целью не допустить притеснения предпринимателей, в частности ИТ-сектора.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Совете регионального развития Львовщины в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

«Предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности - это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало. Президент его не видел», - отметил он.

По словам главы государства, министерство как орган, который отвечает за наполнение Пенсионного фонда, должно искать путь легализации трудовой занятости. «Но мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они сейчас предложили. Она еще не рассматривалась на Кабмине. И в планах принять активное участие в обсуждении этого предложения, для того чтобы IT-сектор как наш приоритет чувствовал себя защищенным», - подчеркнул Петр Порошенко.

Порошенко предложил «найти другие способы как выводить зарплаты из тени, как легализовать занятость, как наполнять Пенсионный фонд».

Инициатива Минсоцполитики взять под трудовой контроль нелегальных работников и физлиц-предпринимателей оказалась противоречивой. С одной стороны, власть хочет сделать невозможной налоговую оптимизацию, чтобы вынудить бизнес платить больше налогов, с другой - новые правила ударят почти по всем «упрощенцам» и вынудят бизнес создавать новые схемы.

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Основная цель законопроекта не в том, чтобы помочь лицу, которое работает нелегально (получает зарплату «в конверте») или легально (как ФЛП), заставить компанию начать предоставлять ему отпуск или платить за сверхурочные работы, а в том, чтобы увеличить налоговые поступления.

Сейчас заказчик услуг может по договору закупить их у физлица-предпринимателя (ФЛП), отнеся стоимость услуг на валовые расходы. ФЛП с полученной суммы платит единый налог - ежемесячно 20% от минимальной зарплаты (сейчас это 834,6 грн) у единщика второй группы или 5% от заработанных денег у ФЛП третьей группы, а также единый социальный взнос - 22% от МЗП (918,06 грн) в месяц для второй-третьей групп упрощенцев.

В случае трудового найма компания обязана заплатить единый социальный взнос (ЕВС) в размере 22% от начисленного к выплате дохода, а получатель дохода с этой суммы должен заплатить НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%).