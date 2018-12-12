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Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - консенсус-прогноз
17:37 11.12.2018 |
Тарифы на природный газ для населения в 2018 году вырастут на 22,9%, на горячую воду, отопление - на 20% , на электроэнергию - на 10%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный консенсус-прогноз чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.
Согласно прогнозу по декабрь 2018 года, природный газ подорожает на 15% в 2019 году, на 18% в 2020 году и на 15% в 2021 году.
Горячая вода, отопление вырастут в цене на 10% в 2019 году, на 12% в 2020 году и на 15% в 2021 году.
Электроэнергия подорожает на 20,5% в 2019 году, на 19,5% в 2020 году и на 20% в 2021 году.
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