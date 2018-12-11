Узбекистан возобновил импорт украинского сахара - «Укрцукор»

Узбекистан постепенно начал таможенное оформление товаров украинского происхождения, которые предварительно были заблокированы, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли в ответ на запрос Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

"Начиная с середины ноября сахар и другие грузы, поступавшие в Узбекистан из Украины, перестали растамаживать. Именно поэтому ассоциация обратилась в МЭРТ и Минагропрод с просьбой решить ситуацию, ведь Узбекистан остается основным импортером украинского сахара. На сегодня мы имеем подтверждение от сахарных компаний и заводов, процесс растаможки начался, и надеемся на дальнейшее "потепление" торговых отношений, ведь даже с учетом всех трудностей, 47% от всего объема экспорта сахара за ноябрь был осуществлен именно в Узбекистан", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

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По сравнению с 2017 годом в 2018 году доля узбекских автомобилей в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует.



По данным "Укрцукор", за ноябрь текущего маркетингового года (третий месяц текущего МГ) украинские производители экспортировали 70,5 тыс. тонн сахара, что на 21% больше чем в предыдущем месяце. Лидером остается Узбекистан, на долю которого приходится 47% поставок. Кроме того, усилили свои позиции Азербайджан и Ливия, на которые приходится 14,5% и 7,4% соответственно.

Всего за первые три месяца 2018/2019 МГ экспортировано 139,9 тыс. тонн сахара.

По состоянию на 10 декабря изготовлено 1,6 млн тонн сахара и переработано 11,6 млн тонн сахарной свеклы. 28 сахарных заводов уже завершили производство.

Как сообщалось со ссылкой на "Укрцукор", новый сезон сахароварения в Украине 31 августа начался. В 2018 году посевные площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в 2017 году.

Украина в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) экспортировала 560,4 тыс. тонн сахара, что на 27,2% меньше, чем за предыдущий МГ.

Производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составило 2,14 млн тонн.