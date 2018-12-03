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Украина прекратила антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана
15:23 03.12.2018 |
Межведомственная комиссия по международной торговле прекратила антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.
"3 декабря 2018 в Минэкономики состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, которая приняла решение о прекращении антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину новых легковых автомобилей происхождением из Узбекистана", - говорится в нем.
Согласно сообщению, в 2017 году в Украину было ввезено 13 940 новых автомобилей, из которых 2 823 из Узбекистана, а за январь-август 2018 всего было везены 7 808 автомобилей, из которых только 702 из Узбекистана.
Таким образом, по сравнению с 2017 годом в 2018 году доля узбекских автомобилей в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует.
Поэтому Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер.
Как сообщали Українськi Новини, в октябре Межведомственная комиссия по международной торговле начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.
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