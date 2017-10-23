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ГФС просит суд признать незаконным решение АМКУ об отмене тендера на закупку сканирующего оборудования
09:49 23.10.2017 |
Государственная фискальная служба просит суд признать незаконным решение Антимонопольного комитета об отмене тендера на закупку сканирующего оборудования.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал и.о. главы ГФС Мирослав Продан, передают Українські Новини.
В сентябре Антимонопольный комитет отменил проведение закупки 4 сканеров для ГФС в связи с несоответствием предоставленных участниками предложений требованиям тендерной документации.
Продан сообщил, что ГФС обратилась в суд, чтобы обжаловать действия Антимонопольного комитета относительно одного из тендеров.
Начало рассмотрения дела назначено на 28 марта 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман намерен инициировать увольнение председателя АМКУ Юрия Терентьева в случае выявления нарушений в вопросе отмены тендера на закупку сканеров ГФС.
Антимонопольный комитет Украины считает обоснованными свои претензии относительно закупки сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров ГФС.
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