ГФС объявила новый тендер на сканеры, из-за которых разразился скандал

Государственная фискальная служба объявила новый тендер на закупку сканеров для досмотра грузового транспорта и контейнеров, за которые премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил отставкой главе Антимонопольного комитета.

На сайте госзакупок ProZorro сообщается, что сканеры должны быть поставлены на таможенные посты "Ягодин" (пункт пропуска "Ягодин") и "Тиса" (пункт пропуска "Чоп").

Ожидаемая стоимость закупки - 169,4 млн гривен. Аукцион назначен на 28 ноября.

Напомним, в июле ГФС объявила тендер на закупку четырех сканеров для таможенных постов "Рава-Русская", "Краковец", "Щербаковка", "Ужгород".

Заявки на предквалификацию подали семь компаний, но пять из них заказчик отклонил. К аукциону были допущены только компании "Ватек" и "МКТ-комюникейшн". Компания Arempa International Ltd FZC была отсеяна на предквалификации и после этого обратилась в постоянно действующую коллегию Комитета по рассмотрению жалоб АМКУ. Коллегия изучила материалы и 14 сентября приняла решение, что предложение Arempa было отклонено правомерно, но "МКТ-комюникейшн" тоже не должен был попасть на аукцион.

Аукцион с одним участником проводить нельзя, поэтому коллегия постановила отменить закупку.

Напомним, 22 сентября Верховной Раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заподозрил руководство Антимонопольного комитета в возможном прикрытии контрабанды из-за срыва тендера на сканеры для таможни. Он инициировал проверку действий АМКУ.

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