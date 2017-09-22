ГФС объявила новый тендер на сканеры, из-за которых разразился скандал

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ГФС объявила новый тендер на сканеры, из-за которых разразился скандал

13:00 25.09.2017 |

Экономика

 

Государственная фискальная служба объявила новый тендер на закупку сканеров для досмотра грузового транспорта и контейнеров, за которые премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил отставкой главе Антимонопольного комитета.

На сайте госзакупок ProZorro сообщается, что сканеры должны быть поставлены на таможенные посты "Ягодин" (пункт пропуска "Ягодин") и "Тиса" (пункт пропуска "Чоп").

Ожидаемая стоимость закупки - 169,4 млн гривен. Аукцион назначен на 28 ноября.

Напомним, в июле ГФС объявила тендер на закупку четырех сканеров для таможенных постов "Рава-Русская", "Краковец", "Щербаковка", "Ужгород".

Заявки на предквалификацию подали семь компаний, но пять из них заказчик отклонил. К аукциону были допущены только компании "Ватек" и "МКТ-комюникейшн". Компания Arempa International Ltd FZC была отсеяна на предквалификации и после этого обратилась в постоянно действующую коллегию Комитета по рассмотрению жалоб АМКУ. Коллегия изучила материалы и 14 сентября приняла решение, что предложение Arempa было отклонено правомерно, но "МКТ-комюникейшн" тоже не должен был попасть на аукцион.

Аукцион с одним участником проводить нельзя, поэтому коллегия постановила отменить закупку.

Напомним, 22 сентября Верховной Раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заподозрил руководство Антимонопольного комитета в возможном прикрытии контрабанды из-за срыва тендера на сканеры для таможни. Он инициировал проверку действий АМКУ.

Статьи по теме:


АМКУ счи­та­ет обос­но­ван­ны­ми свои пре­тен­зии от­но­си­тель­но за­куп­ки ска­ни­ру­ю­щих си­стем ГФС 22.09.2017

От­ме­ча­ет­ся, что в аук­ци­оне при­ни­ма­ла уча­стие 1 ком­па­ния, что обя­зы­ва­ет ГФС от­ме­нить про­це­ду­ру за­куп­ки в со­от­вет­ствии тре­бо­ва­ни­ям ча­сти 1 ста­тьи 31 за­ко­на "О пуб­лич­ный закупках".
По материалам: Depo.Деньги
 

ПО РУБРИКАМ

13:19 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,3162 грн

12:47 Сто­и­мость зо­ло­та сни­жа­ет­ся 25 сен­тяб­ря на укреп­ле­нии дол­ла­ра

11:04 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 25.09.2017

10:58 НБУ про­дал 22 сен­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 9 822 млн гри­вен

10:51 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 22.09.2017

10:45 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 25.09.17

10:27 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 22 сен­тяб­ря умень­шил­ся на $65,5 млн до $137,8 млн

09:50 Ев­ро де­ше­ве­ет 25 сен­тяб­ря по­сле сла­бых ре­зуль­та­тов пра­вя­щей пар­тии Гер­ма­нии на вы­бо­рах

09:17 Бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­жа­ют­ся на фоне вы­бо­ров в Гер­ма­нии

08:00 Moody's сни­зи­ло кре­дит­ный рей­тинг Ве­ли­ко­бри­та­нии

07:45 Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США под­верг­лась ха­кер­ской ата­ке

07:10 Бир­жи США не про­де­мон­стри­ро­ва­ли еди­ной ди­на­ми­ки на ро­сте гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

22.09 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке вы­шел на но­вый пси­хо­ло­ги­че­ский уро­вень и там оста­но­вит­ся

22.09 НБУ не мо­жет при­знать крип­то­ва­лю­ты ва­лю­той и пре­ду­пре­жда­ет о рис­ках мо­шен­ни­че­ства

22.09 Мин­фин от­ме­ча­ет су­ще­ствен­ный ин­те­рес не­ре­зи­ден­тов к грив­не­вым дол­го­вым гос­бу­ма­гам

• дальше…

13:00 ГФС объ­яви­ла но­вый тен­дер на ска­не­ры, из-за ко­то­рых раз­ра­зил­ся скан­дал

12:26 Ра­да на сле­ду­ю­щей пле­нар­ной не­де­ле при­сту­пит к рас­смот­ре­нию пен­си­он­ной ре­фор­мы, убеж­де­на И.Лу­цен­ко

12:22 Це­на неф­ти Brent под­ня­лась вы­ше $57 за бар­рель впер­вые с мар­та 2017г

12:02 Ав­то­газ за вы­ход­ные по­де­ше­вел на 19 коп./л

11:59 Круп­ней­шие опе­ра­то­ры АЗС 25 сен­тяб­ря по­вы­си­ли це­ны на ДТ и бен­зин на 50 коп/л

11:39 Грой­сман на­ста­и­ва­ет на по­вы­ше­нии та­ри­фов на ж/д гру­зо­пе­ре­воз­ки

10:15 За­гру­жен­ность до­рог ста­вит под со­мне­ние про­гно­зы о ро­сте про­даж ав­то­мо­би­лей и спро­са на нефть

07:16 Укра­и­на за шесть ме­ся­цев меж­от­о­пи­тель­но­го се­зо­на уве­ли­чи­ла за­па­сы в ПХГ по­чти вдвое

22.09 Да­ни­люк рас­ска­зал о при­чи­нах про­ва­ла при­ва­ти­за­ции

22.09 Гла­ва Alibaba Джек Ма — об эко­но­ми­ке бу­ду­ще­го: Пе­ре­стань­те на­де­ять­ся на про­из­вод­ство в со­зда­нии ра­бо­чих мест

• дальше…

11:53 В курд­ской ав­то­но­мии в Ира­ке про­хо­дит ре­фе­рен­дум о не­за­ви­си­мо­сти

10:15 За­гру­жен­ность до­рог ста­вит под со­мне­ние про­гно­зы о ро­сте про­даж ав­то­мо­би­лей и спро­са на нефть

08:51 Иран успеш­но ис­пы­тал но­вую бал­ли­сти­че­скую ра­ке­ту

08:47 Fitch улуч­ши­ло про­гноз по кре­дит­но­му рей­тин­гу Рос­сии

08:43 Пре­зи­дент Фран­ции под­пи­сал спор­ную тру­до­вую ре­фор­му

08:37 Швей­цар­цы от­кло­ни­ли пен­си­он­ную ре­фор­му

08:21 Вый­дет ли Трамп из ядер­ной сдел­ки с Ира­ном?

07:45 Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США под­верг­лась ха­кер­ской ата­ке

07:39 Трамп до­ба­вил Ве­не­су­э­лу, КНДР и Чад к спис­ку стран, чьим граж­да­нам въезд в США за­пре­щен - СМИ

07:29 Что из­ме­ни­лось в Гер­ма­нии по­сле вы­бо­ров в бун­дес­таг

07:20 Пар­тия Мер­кель по­бе­ди­ла на вы­бо­рах в бун­дес­таг

22.09 Те­ре­за Мэй за­яви­ла о не­об­хо­ди­мо­сти пе­ре­ход­но­го пе­ри­о­да по­сле Brexit

22.09 Мел­кий бес. Что из се­бя пред­став­ля­ет "Хри­сти­ан­ское го­су­дар­ство Свя­той Руси"

22.09 ЕС хо­чет уже­сто­чить на­ка­за­ния за пре­ступ­ле­ния с крип­то­ва­лю­той

22.09 У раз­ви­тых стран воз­вра­ща­ет­ся ап­пе­тит к неф­ти

• дальше…

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

04.09 Укра­и­на воз­гла­ви­ла спи­сок при­о­ри­тет­ных для по­се­ще­ния ин­ве­сто­ра­ми стран в ре­ги­оне EMEA - СМИ

04.09 Ки­ев объ­явил кон­курс на кад­ро­вый ре­зерв на­чаль­ни­ков ЖЭКов

04.09 Ах­ме­тов во­шел в рей­тинг мил­ли­ар­де­ров Bloomberg

31.08 В Ки­е­ве су­ще­ствен­но вы­рос­ли объ­е­мы по­стро­ен­но­го жи­лья

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

• дальше…

13:17 Бал­чун срав­нил Поль­шу с Укра­и­ной: со­вер­шен­но дру­гая ре­аль­ность

09:03 Еще од­на не­де­ля бы­ла крайне не­бо­га­та со­бы­ти­я­ми на ли­нии со­при­кос­но­ве­ния

22.09 Та­рас Чор­новіл: Кілька фраз про зустріч По­ро­шен­ка й Трам­па

22.09 По­вы­ше­ния пен­сий в ок­тяб­ре не бу­дет. Урок са­бо­та­жа от Ти­мо­шен­ко и Ко­ло­мой­ско­го

21.09 Це­на про­слуш­ки. Лу­цен­ко не да­ет Сыт­ни­ку стать укра­ин­ским Гу­ве­ром

21.09 Ко­гда уедет цирк. По­че­му на Со­гла­си­тель­ном со­ве­те ни­кто ни с кем не со­гла­ша­ет­ся

21.09 Иг­ра с Ле­воч­ки­ным: Даст ли сбой "договорняк" га­зо­ви­ков

21.09 По­ро­шен­ко: США под­дер­жа­ли пред­ло­же­ние Укра­и­ны о вве­де­нии ми­ро­твор­цев на Дон­басс

21.09 Как Ко­болев ло­ма­ет пла­ны Грой­сма­на

21.09 Ро­кад­ная до­ро­га. Ку­да Рос­сия смо­жет пе­ре­бра­сы­вать вой­ска по но­вой ж/д вет­ке

20.09 "Шухер" в Пол­тав­ской мэ­рии: За кем при­хо­ди­ли сле­до­ва­те­ли про­ку­ра­ту­ры

20.09 По­ро­шен­ко про­сит Сов­без ООН раз­вер­нуть ми­ро­твор­че­скую мис­сию на Дон­бас­се

19.09 Ес­ли Ти­мо­шен­ко не­до­ступ­на. Как Ра­би­но­вич и Бо­го­мо­лец сыг­ра­ли за Са­а­ка­шви­ли

19.09 По­че­му Фир­та­ша та­ки по­са­дят в США

19.09 Ко­гда в "Свободе" со­об­щат, что Тяг­ни­бок уже "голый"

• дальше…

12:42 Смарт­фон Samsung Galaxy X со сги­ба­ю­щим­ся дис­пле­ем про­шел оче­ред­ную сер­ти­фи­ка­цию

10:38 Но­вый элек­тро­бус пре­одоле­ва­ет 30 км по­сле 10-ми­нут­ной за­ряд­ки

07:45 Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США под­верг­лась ха­кер­ской ата­ке

22.09 CFTC об­ви­ни­ла нью-йорк­скую ком­па­нию в со­зда­нии пи­ра­ми­ды, ос­но­ван­ной на бит­кой­нах

22.09 Лон­дон­ский су­пер­мар­кет те­сти­ру­ет тех­но­ло­гию опла­ты то­ва­ров по­сред­ством ве­ноз­но­го ска­не­ра

22.09 Pimax пред­ста­ви­ла первую гар­ни­ту­ру VR раз­ре­ше­ни­ем 8К с уг­лом об­зо­ра 200°

22.09 В США лю­дям вжи­вят пря­мо в мозг чип для вос­ста­нов­ле­ния зре­ния

22.09 Ford внед­рил сме­шан­ную ре­аль­ность в раз­ра­бот­ку ма­шин

22.09 По­пуляр­ное рас­ши­ре­ние для Google Chrome тай­но май­нит крип­то­ва­лю­ту

22.09 Microsoft за­фик­си­ро­вал всплеск ки­бе­р­атак на свои об­лач­ные сер­ви­сы

21.09 Ка­б­мин раз­ре­шил бло­ки­ро­вать но­ме­ра або­нен­тов из-за DDoS атак

21.09 Ком­пакт­ный крос­со­вер Volvo XC40 по­лу­чил си­сте­му са­мо­управ­ле­ния Pilot Assist

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

21.09 Но­вый план­шет ASUS ZenPad 10 обе­ща­ет до 10 ча­сов вос­про­из­ве­де­ния ви­део без под­за­ряд­ки

21.09 Пер­вый се­рий­ный элек­тро­мо­биль Infiniti де­бю­ти­ру­ет в 2019 го­ду

• дальше…

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно