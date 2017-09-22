Финансовые новости
- |
- 25.09.17
- |
- 14:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ГФС объявила новый тендер на сканеры, из-за которых разразился скандал
13:00 25.09.2017 |
Государственная фискальная служба объявила новый тендер на закупку сканеров для досмотра грузового транспорта и контейнеров, за которые премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил отставкой главе Антимонопольного комитета.
На сайте госзакупок ProZorro сообщается, что сканеры должны быть поставлены на таможенные посты "Ягодин" (пункт пропуска "Ягодин") и "Тиса" (пункт пропуска "Чоп").
Ожидаемая стоимость закупки - 169,4 млн гривен. Аукцион назначен на 28 ноября.
Напомним, в июле ГФС объявила тендер на закупку четырех сканеров для таможенных постов "Рава-Русская", "Краковец", "Щербаковка", "Ужгород".
Заявки на предквалификацию подали семь компаний, но пять из них заказчик отклонил. К аукциону были допущены только компании "Ватек" и "МКТ-комюникейшн". Компания Arempa International Ltd FZC была отсеяна на предквалификации и после этого обратилась в постоянно действующую коллегию Комитета по рассмотрению жалоб АМКУ. Коллегия изучила материалы и 14 сентября приняла решение, что предложение Arempa было отклонено правомерно, но "МКТ-комюникейшн" тоже не должен был попасть на аукцион.
Аукцион с одним участником проводить нельзя, поэтому коллегия постановила отменить закупку.
Напомним, 22 сентября Верховной Раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заподозрил руководство Антимонопольного комитета в возможном прикрытии контрабанды из-за срыва тендера на сканеры для таможни. Он инициировал проверку действий АМКУ.
Статьи по теме:
|АМКУ считает обоснованными свои претензии относительно закупки сканирующих систем ГФС
|22.09.2017
|
Отмечается, что в аукционе принимала участие 1 компания, что обязывает ГФС отменить процедуру закупки в соответствии требованиям части 1 статьи 31 закона "О публичный закупках".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Балчун сравнил Польшу с Украиной: совершенно другая реальность
ТОП-НОВОСТИ
|Еще одна неделя была крайне небогата событиями на линии соприкосновения
|Партия Меркель победила на выборах в бундестаг
|Глава Alibaba Джек Ма — об экономике будущего: Перестаньте надеяться на производство в создании рабочих мест
|АМКУ считает обоснованными свои претензии относительно закупки сканирующих систем ГФС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГФС объявила новый тендер на сканеры, из-за которых разразился скандал
|Рада на следующей пленарной неделе приступит к рассмотрению пенсионной реформы, убеждена И.Луценко
|Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель впервые с марта 2017г
|Автогаз за выходные подешевел на 19 коп./л
|Крупнейшие операторы АЗС 25 сентября повысили цены на ДТ и бензин на 50 коп/л
|Гройсман настаивает на повышении тарифов на ж/д грузоперевозки
|Загруженность дорог ставит под сомнение прогнозы о росте продаж автомобилей и спроса на нефть
Это интересно
|Популярное расширение для Google Chrome тайно майнит криптовалюту
|Microsoft зафиксировал всплеск кибератак на свои облачные сервисы
|Кабмин разрешил блокировать номера абонентов из-за DDoS атак
|Компактный кроссовер Volvo XC40 получил систему самоуправления Pilot Assist
|Когда быть трудоголиком не вредно для здоровья
|Новый планшет ASUS ZenPad 10 обещает до 10 часов воспроизведения видео без подзарядки
|Первый серийный электромобиль Infiniti дебютирует в 2019 году