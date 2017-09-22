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АМКУ считает обоснованными свои претензии относительно закупки сканирующих систем ГФС
20:16 22.09.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает обоснованными свои претензии относительно закупки сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров Государственной фискальной службы (ГФС).
Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українські Новини.
4 июля ГФС объявила тендер на закупку сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых автотранспортных средств и контейнеров.
Тендерные предложения представили 8 компаний: "Мединжиниринг", "ВАТЕК", "Фолгат", Arempa International Ltd FZC, "МКТ-Комюникейшн", "Смарт Дифенс", Nuctech Company LTD, Corp Leidos.
Однако ГФС отклонила предложения 5 участников, а к аукциону были допущены компании "ВАТЕК" и "МКТ-Комюникейшн".
Один из участников, а именно Arempa International Ltd FZC, чье предложение было отклонено ГФС, подал жалобу в постоянно действующую коллегию АМКУ касательно рассмотрения неправомерных, по мнению заявителя, отклонения тендерного предложения и допущения к аукциону предложения "МКТ-Комюникейшн".
АМКУ сообщает, что по результатам рассмотрения данной жалобы было установлено, что предложение Arempa International Ltd FZC было правомерно отклонено ГФС.
Кроме того, сообщается, что коллегия АМКУ отклонила тендерное предложение ООО "МКТ-Комюникейшн", так как оно не соответствовало условиям документации.
Отмечается, что в аукционе принимала участие 1 компания, что обязывает ГФС отменить процедуру закупки в соответствии требованиям части 1 статьи 31 закона "О публичный закупках".
В связи с этим коллегия обязала ГФС отменить процедуру закупки из-за выявленного нарушения.
Как сообщали Українські Новини, Премьер-министр Владимир Гройсман намерен инициировать увольнение председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева в случае выявления нарушений в вопросе отмены тендера на закупку сканеров Государственной фискальной службой (ГФС).
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