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Рада отказалась возобновить работу Налоговой милиции
11:59 23.02.2017 |
Верховная Рада отказалась возобновить работу Налоговой милиции.
Соответствующую поправку в законопроекте №0940 поддержали 203 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
При этом сам законопроект был принят во втором чтении 278 голосами.
Документ освобождает наследство от налогообложения наследников второй очереди.
Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики ранее внес ряд поправок в вышеуказанный законопроект, которые касались возобновления работы Налоговой милиции.
Эти поправки не были поддержаны в ходе обсуждения документа.
В ходе обсуждения министр финансов Александр Данилюк призвал депутатов не поддерживать возобновление работы Налоговой милиции.
"Налоговая милиция - это наследие, которое должно остаться в прошлом. Это затягивание процесса создания Службы финансовых расследований, что предусмотрено коалиционным соглашением, которые вы подписали. Я не понимаю, зачем вы идете на нарушение регламента. Зачем вы так спешите принять этот законопроект и в чьих интересах вы действуете. Вы являетесь парламентом развития и парламентом изменений", - прокомментировал министр рассмотрение парламентом законопроекта №0940.
Также во время рассмотрения документа около 20 депутатов блокировали парламентскую трибуну с целью не допустить возобновления Радой работы Налоговой милиции.
Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года по причине технической ошибки Рада фактически объявила Налоговую милицию вне закона с 1 января 2017 года.
В связи с этим Министерство финансов подготовило законопроект о создании Финансовой полиции.
В ответ на это комитет Рады по вопросам налоговой и таможенной политики инициировал устранение технической неточности работы Налоговой милиции, зарегистрировав законопроект №0940.
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