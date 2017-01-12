Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вместо ликвидированной по ошибке налоговой милиции появится финансовая полиция

 

Министр финансов Александр Данилюк планирует представить доработанный проект закона о Финансовой полиции на рассмотрение Кабинета министров на ближайшем заседании.

После принятия законопроект направят в Верховную Раду, написал Данилюк в Facebook, комментируя коллизию с ликвидацией налоговой милиции.

Ранее депутат Татьяна Острикова отметила, что из-за ошибки в изменениях в Налоговый кодекс налоговая милиция с 1 января де-юре ликвидирована, хотя де-факто ее полномочия не переданы новому органу.

Данилюк отметил, что "ликвидация Налоговой милиции и создание Финансовой полиции - один из ключевых приоритетов Минфина, этого очень ждет бизнес".

По его мнению, Налоговую милицию нужно ликвидировать, а вместо нее создать аналитическую Финансовую полицию.

"В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, которого ждет бизнес, и о котором также говорится в меморандуме с МВФ", - сообщил министр.

По его словам, согласование заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта затянулось.

"Мы завершили разработку законопроекта и согласовали его еще в сентябре 2016. И недавно получили комментарии от последнего органа - Минюста", - отметил Данилюк.

"Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюста и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно: изменение силового подхода на аналитический, сокращение штата с 15000 человек до 2500 лиц, невмешательство в работу честного бизнеса, обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию", - заявил он.

По убеждению министра, "представители силового блока не могут составлять более 25% от общего штата".

"Зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и позволят привлечь лучшие кадры", - еще одна ключевая позиция Минфина.

"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после принятия направить законопроект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все же избежали "технических ошибок", - написал Данилюк.

Ближайшее заседание Кабинета министров по плану должно состояться в следующую среду, 18 января.
По материалам: Українська правда
 

ПО РУБРИКАМ

21:51 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны в чет­верг про­дол­жи­ли на­ме­тив­шу­ю­ся днем ра­нее вос­хо­дя­щую ди­на­ми­ку

21:13 Тра­с­ти ев­ро­бон­дов При­ватБан­ка го­тов рас­сле­до­вать си­ту­а­цию от­но­си­тель­но при­ну­ди­тель­ной кон­вер­та­ции цен­ных бу­маг

19:06 Зо­ло­то про­дол­жа­ет до­ро­жать, отыг­ры­вая пресс-кон­фе­рен­цию Трам­па

17:19 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 12.01.2017

16:52 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на уровне 381,9 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 237,6 млн гри­вен до 254,9 млрд гри­вен 12 ян­ва­ря

16:49 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 12 ян­ва­ря

15:09 Дол­лар США 12 ян­ва­ря де­ше­ве­ет к ос­нов­ным ми­ро­вым ва­лю­там

14:03 Це­ны на зо­ло­то опу­стят­ся ни­же $1000 к кон­цу го­да - экс­пер­ты

13:20 Бир­жи АТР за­кры­лись в ос­нов­ном па­де­ни­ем по­сле вы­ступ­ле­ния Трам­па

12:28 В де­каб­ре объ­ем опе­ра­ций на меж­бан­ков­ском ва­лют­ном рын­ке умень­шил­ся на 3,9% до $6,4 млрд

12:27 В 2016 на­се­ле­ние про­да­ло ва­лю­ты на $2,5 млрд боль­ше, чем ку­пи­ло

11:08 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 12 ян­ва­ря

11:01 Фран­цуз­ская АХА не на­ме­ре­на про­да­вать до­чер­нюю СК "АХА Страхование"

10:57 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 11 ян­ва­ря

10:46 11 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $9,5 млн до $140,6 млн

• дальше…

21:31 Ава­ков про­тив со­зда­ния Фин­по­ли­ции

21:28 "Нафтогаз" про­гно­зи­ру­ет со­кра­ще­ние за­па­сов га­за в ПХГ Укра­и­ны до 8 млрд куб. м на на­ча­ло мар­та - Ка­б­мин

19:06 Зо­ло­то про­дол­жа­ет до­ро­жать, отыг­ры­вая пресс-кон­фе­рен­цию Трам­па

18:28 В те­че­ние 11-12 ян­ва­ря сто­и­мость бен­зи­на и ДТ на АЗС не­ко­то­рых опе­ра­то­ров вы­рос­ла на 10-50 коп./л

17:59 Це­ны на нефть вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся 12 ян­ва­ря, Brent по­до­ро­жа­ла до $55,9 за бар­рель

17:27 Адми­ни­стра­цию мор­ских пор­тов Укра­и­ны воз­гла­вил ла­тыш Вец­ка­ганс

16:44 Фран­цуз­ская Engie на­ча­ла по­став­ки при­род­но­го га­за в Укра­и­ну

16:38 Остат­ки на сче­тах мест­ных бюд­же­тов в 2016г вы­рос­ли на 62% - Мин­фин

15:56 Ки­ев­стар ре­шил при­ну­ди­тель­но пе­ре­ве­сти або­нен­тов со ста­рых па­ке­тов на дей­ству­ю­щую ли­ней­ку

14:03 Це­ны на зо­ло­то опу­стят­ся ни­же $1000 к кон­цу го­да - экс­пер­ты

• дальше…

21:49 Са­у­дов­ская Ара­вия на­ме­ре­на со­кра­тить рас­хо­ды, при­влек­ла для это­го PwC

19:29 В Поль­шу при­был аван­гард аме­ри­кан­ской бро­не­тан­ко­вой брига­ды

17:09 Ев­ро­де­пу­та­ты ре­шат, предо­став­лять ли ро­бо­там пра­во­вой ста­тус как "элек­трон­но­му человеку"

14:46 Ни­дер­лан­ды пе­ре­ве­ли все по­ез­да на по­треб­ле­ние вет­ро­вой энер­гии

14:22 На­зва­на це­на граж­дан­ства Тур­ции

13:51 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

12:43 Джон Мак­кейн не ве­рит в "перезагрузку" от­но­ше­ний с Крем­лем

10:13 Се­нат США про­го­ло­со­вал за на­ча­ло от­ме­ны Obamacare

09:58 Volkswagen вы­пла­тит США еще 4,3 млрд дол­ла­ров

09:29 Тил­лер­сон пред­ло­жил от­ве­чать на энер­го­вы­зо­вы осво­е­ни­ем соб­ствен­ных ре­сур­сов США

11.01 Трамп: не знаю, смо­гу ли я по­ла­дить с Пу­ти­ным

11.01 США ни­ко­гда не при­зна­ют вхож­де­ние Кры­ма в со­став РФ без одоб­ре­ния на­ро­да Укра­и­ны - Тил­лер­сон

11.01 Тил­лер­сон за­явил о не­об­хо­ди­мо­сти бо­лее жест­ко­го от­ве­та Рос­сии за Крым

11.01 Экс­пер­ты ВЭФ на­зва­ли глав­ные ми­ро­вые рис­ки 2017 го­да

11.01 Все­мир­ный банк ухуд­шил про­гноз ро­ста ми­ро­вой эко­но­ми­ки в 2017 и 2018 го­дах

• дальше…

11:25 Сто­и­мость стро­и­тель­ства в Ки­е­ве в 2016г вы­рос­ла на 10% - экс­перт

09:04 Экс­пер­ты: при­чи­на де­кабрь­ско­го бл­эка­у­та в Ки­е­ве - ха­кер­ская ата­ка

05.01 Для че­го в Ки­е­ве ску­па­ют квар­ти­ры

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 "Первичка" в Ки­е­ве в де­каб­ре-2016 по­де­ше­ве­ла на 1,3% - экс­пер­ты

29.12 Стан­цию мет­ро "Петровка" хо­тят пе­ре­име­но­вать

28.12 Клич­ко за­ве­рил, что про­ве­рять квар­ти­ран­тов в Ки­е­ве не бу­дут

22.12 Ки­ев­со­вет от­ка­зы­ва­ет­ся от­ме­нять за­прет на ноч­ную про­да­жу спирт­но­го

20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

14.12 "Ланет" на­ме­рен с 1 ян­ва­ря от­клю­чить те­ле­ка­на­лы круп­ней­ших ме­диа­групп

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет даль­ней­шее па­де­ние цен на жи­лье в Ки­е­ве

• дальше…

21:31 Ава­ков про­тив со­зда­ния Фин­по­ли­ции

13:10 По­ро­шен­ко на­зна­чил гла­вой Одес­ской ОГА по­бе­ди­те­ля кон­кур­са М.Сте­па­но­ва

09:18 Вме­сто лик­ви­ди­ро­ван­ной по ошиб­ке на­ло­го­вой ми­ли­ции по­явит­ся финан­со­вая по­ли­ция

11.01 США ни­ко­гда не при­зна­ют вхож­де­ние Кры­ма в со­став РФ без одоб­ре­ния на­ро­да Укра­и­ны - Тил­лер­сон

10.01 Об­мен не пред­ла­гать. Са­вчен­ко вер­бу­ет се­бе ко­ман­ду для "шатуна"

10.01 Лу­цен­ко за­яв­ля­ет об об­ра­ще­нии в до­ход го­су­дар­ства 9 млрд гри­вен по ис­кам Ген­про­ку­ра­ту­ры в 2016

05.01 Ко­болев о "схе­ме Онищенко": В схе­ме есть мно­го по­ли­ти­ков

04.01 Де­ло про­тив Еф­ре­мо­ва на­прав­ле­но в суд, — Лу­цен­ко

04.01 Суд удо­вле­тво­рил хо­да­тай­ство про­ку­ро­ров о взя­тии под стра­жу Кур­чен­ко - Ген­про­ку­ра­ту­ра

30.12 Ка­б­мин на­зна­чил гос­сек­ре­та­рем Ми­но­бо­ро­ны дей­ству­ю­ще­го зам­ми­ни­стра Дуб­ля­на

28.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 52,6 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

28.12 За рас­крут­ку те­мы при­ми­ре­ния с РФ пла­тят от 500 $ до 1000 $

27.12 Не­по­топ­ля­е­мый Кис­син­джер. На­сколь­ко за­раз­на пу­ти­но­фи­лия от­ца чел­ноч­ной ди­пло­ма­тии

27.12 Во­ло­ди­мир Кістіон: "У 2017-2018 році ми ма­ти­ме­мо нор­мальні українські дороги"

26.12 В си­ту­ації з го­ло­су­ван­ням у Рад­безі ООН що­до Ізраїлю не бу­ло хо­ро­шо­го рішен­ня

• дальше…

17:52 Kia по­ка­за­ла свою мощ­ней­шую мо­дель

17:09 Ев­ро­де­пу­та­ты ре­шат, предо­став­лять ли ро­бо­там пра­во­вой ста­тус как "элек­трон­но­му человеку"

14:34 Флаг­ман­ский фаб­лет HTC U Ultra осна­щён вспо­мо­га­тель­ным дис­пле­ем

13:02 Panasonic пред­ста­ви­ла ро­бо­та-ком­па­ньо­на в ви­де огром­но­го яй­ца

12:20 В Panasonic со­здан VR-шлем со сверх­ши­ро­ким уг­лом об­зо­ра

11:54 До­рож­но­му Mercedes-AMG GT до­ба­ви­ли пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

10:31 Не­а­нон­си­ро­ван­ный QWERTY-смарт­фон BlackBerry Mercury по­пал в ру­ки жур­на­ли­стов

09:58 Volkswagen вы­пла­тит США еще 4,3 млрд дол­ла­ров

11.01 Nissan по­ка­зал ди­зайн но­вых се­да­нов на про­то­ти­пе

11.01 Смарт­фо­ны Samsung Galaxy X1 и Galaxy X1 Plus со сги­ба­ю­щи­ми­ся дис­пле­я­ми уже те­сти­ру­ют­ся в Ки­тае

11.01 Volvo на­ча­ла предо­став­лять ро­бо­мо­би­ли для те­сти­ро­ва­ния обыч­ным се­мьям

11.01 Apple ис­поль­зу­ет для кор­пу­са iPhone 8 не­ржа­ве­ю­щую сталь вме­сто алю­ми­ния

11.01 В США аре­сто­ва­ли топ-ме­не­дже­ра Volkswagen из-за ди­зель­гей­та

11.01 Audi рас­кры­ла пред­вест­ни­ка ку­пе­об­раз­но­го крос­со­ве­ра

11.01 У Razer на CES 2017 по­хи­ти­ли не­сколь­ко про­то­ти­пов

• дальше…

13:51 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно