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Вместо ликвидированной по ошибке налоговой милиции появится финансовая полиция
Министр финансов Александр Данилюк планирует представить доработанный проект закона о Финансовой полиции на рассмотрение Кабинета министров на ближайшем заседании.
После принятия законопроект направят в Верховную Раду, написал Данилюк в Facebook, комментируя коллизию с ликвидацией налоговой милиции.
Ранее депутат Татьяна Острикова отметила, что из-за ошибки в изменениях в Налоговый кодекс налоговая милиция с 1 января де-юре ликвидирована, хотя де-факто ее полномочия не переданы новому органу.
Данилюк отметил, что "ликвидация Налоговой милиции и создание Финансовой полиции - один из ключевых приоритетов Минфина, этого очень ждет бизнес".
По его мнению, Налоговую милицию нужно ликвидировать, а вместо нее создать аналитическую Финансовую полицию.
"В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, которого ждет бизнес, и о котором также говорится в меморандуме с МВФ", - сообщил министр.
По его словам, согласование заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта затянулось.
"Мы завершили разработку законопроекта и согласовали его еще в сентябре 2016. И недавно получили комментарии от последнего органа - Минюста", - отметил Данилюк.
"Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюста и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно: изменение силового подхода на аналитический, сокращение штата с 15000 человек до 2500 лиц, невмешательство в работу честного бизнеса, обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию", - заявил он.
По убеждению министра, "представители силового блока не могут составлять более 25% от общего штата".
"Зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и позволят привлечь лучшие кадры", - еще одна ключевая позиция Минфина.
"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после принятия направить законопроект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все же избежали "технических ошибок", - написал Данилюк.
Ближайшее заседание Кабинета министров по плану должно состояться в следующую среду, 18 января.
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