Государственная фискальная служба (ГФС) заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

"Разочарую тех комбинаторов, которые на днях уже нафантазировали себе глобальные планы, чтобы не платить налоги и вести теневой бизнес. Мы и в дальнейшем продолжаем работать, защищая экономические интересы государства", - написал первый заместитель председателя Фискальной службы Сергей Билан в социальной сети Facebook, добавив фото письма комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады от 12.01.2017 №04-27/10-1226 с разъяснением ситуации относительно "технической ошибки" с ликвидацией налоговой милиции.

В частности, в письме отмечается, что вопрос вступления в силу положений закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" №1797 от 21 декабря 2017 года урегулирован пунктом І раздела ІІ "Заключительные и переходные положения".

По заключению комитета, "до дня вступления в силу вышеуказанным законом, налоговая милиция действует в существующем правовом поле, выполняет функции, возложенные на нее законодательством, и на его деятельность распространяются положения соответствующих законодательных актов", говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов намерено в кратчайшие сроки внести на рассмотрение Кабинета Министров законопроект о Финансовой полиции.