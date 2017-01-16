Финансовые новости
- |
- 16.01.17
- |
- 04:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
ГФС заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции
09:57 13.01.2017 |
Государственная фискальная служба (ГФС) заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
"Разочарую тех комбинаторов, которые на днях уже нафантазировали себе глобальные планы, чтобы не платить налоги и вести теневой бизнес. Мы и в дальнейшем продолжаем работать, защищая экономические интересы государства", - написал первый заместитель председателя Фискальной службы Сергей Билан в социальной сети Facebook, добавив фото письма комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады от 12.01.2017 №04-27/10-1226 с разъяснением ситуации относительно "технической ошибки" с ликвидацией налоговой милиции.
В частности, в письме отмечается, что вопрос вступления в силу положений закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" №1797 от 21 декабря 2017 года урегулирован пунктом І раздела ІІ "Заключительные и переходные положения".
По заключению комитета, "до дня вступления в силу вышеуказанным законом, налоговая милиция действует в существующем правовом поле, выполняет функции, возложенные на нее законодательством, и на его деятельность распространяются положения соответствующих законодательных актов", говорится в сообщении.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов намерено в кратчайшие сроки внести на рассмотрение Кабинета Министров законопроект о Финансовой полиции.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка на 383 млрд грн
|Эксперты объясняют снижение курса гривны спадом активности экспортеров и большими бюджетными расходами в конце 2016
|ГФС заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции
|Аваков против создания Финполиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко назначил главой Одесской ОГА победителя конкурса М.Степанова
|Эксперты: причина декабрьского блэкаута в Киеве - хакерская атака
Алексей Ясинский, директор по информационной безопасности ISSP, говорит, что кибератаки в 2015 и 2016 годах мало отличались друг от друга. Единственная разница была, по его словам, в том, что нападение в 2016 году было более сложным и гораздо лучше организованным.
|Трамп: не знаю, смогу ли я поладить с Путиным
|США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ без одобрения народа Украины - Тиллерсон
|Тиллерсон заявил о необходимости более жесткого ответа России за Крым
«Я думаю, российское руководство поняло бы силовой ответ», - сказал Тиллерсон. Он отметил, что нужен был «такой ответ», чтобы Россия поняла, что захватить новые территории не получится. По мнению Тиллерсона, у России нет прав на Крым, поскольку это был «захват чужой территории».
|Глава ГПЗКУ: Китайцы получили предложение от министра и от нас о частичном выкупе компании
|НБУ отменил требование об увеличении капитала банков до 300 млн грн к 11 января 2017г
Новое постановление разработано с целью систематизации нормативно-правовых актов НБУ, поскольку изначально установленные постановлением №58 графики увеличения уставного и регулятивного капиталов банков в дальнейшем были изменены постановлением правления НБУ №242 от 7 апреля 2016 года.
Это интересно
|Евродепутаты решат, предоставлять ли роботам правовой статус как "электронному человеку"
|Флагманский фаблет HTC U Ultra оснащён вспомогательным дисплеем
|Panasonic представила робота-компаньона в виде огромного яйца
Имея доступ к Сети, робот может по запросу пользователя находить интересующего его информацию и выступить в роли смарт-колонки. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА·ч, которой хватит на шесть часов непрерывной работы от одного заряда.
|В Panasonic создан VR-шлем со сверхшироким углом обзора
|Дорожному Mercedes-AMG GT добавили полноуправляемое шасси
|Неанонсированный QWERTY-смартфон BlackBerry Mercury попал в руки журналистов
|Volkswagen выплатит США еще 4,3 млрд долларов