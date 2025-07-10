Україна та Італія реалізують спільні проєкти з підтримки фермерів та зрошення у південних регіонах

Україна та Італія у межах Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025) домовились про запуск проєктів для підтримки аграріїв на Одещині.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"На полях Ukraine Recovery Conference - 2025 у Римі ми зробили ще один важливий крок для розвитку українського села. Сьогодні підписали дві угоди, які дозволять запустити конкретні проєкти для підтримки аграріїв на Одещині", - написав міністр.

За його словами, перша угода стосується проєкту Pro.UKR, який допоможе малим і середнім агровиробникам Одещини створювати кооперативи, отримати сучасне обладнання, техніку, навчання та консалтингову підтримку. Фінансуватиме цю ініціативу уряд Італії.

Коваль зауважив, що розвиток кооперації - стратегічний пріоритет України. Міністр навів дані, що в Італії кооперативи охоплюють понад 55% агросектору, а в Україні працює понад 2300 сільськогосподарських кооперативів, тож необхідно надати їм новий імпульс.

Друга угода - про модернізацію зрошення, зокрема йдеться про проєкт із реконструкції Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем, який оцінюється в 6 млн євро.

"Мета - ефективніше використання водних ресурсів, підвищення врожайності та адаптація агросектору до змін клімату. Мінагрополітики виступатиме виконавцем цього проєкту. Це важливий крок до системної модернізації зрошення в регіоні", - запевнив Коваль.

Міністр подякував італійським партнерам за послідовну підтримку та наголосив, що це ті конкретні рішення, які працюють на розвиток українського фермерства, продовольчу безпеку і стійке майбутнє сільських громад.