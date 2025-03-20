Італія інвестуватиме у відновлення та розвиток українського агросектору

Італія готова інвестувати у відновлення та розвиток українського агросектору, зокрема в межах нового проєкту Pro.UKR.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що посол Італії в Україні Карл Формоза та представник Італійського агентства розвитку співпраці (AICS) за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства і Міжнародного центру передових середземноморських агрономічних досліджень (CIHEAM) підписали проєктний документ «Програма підтримки відновлення економічного потенціалу агропродовольчої галузі України».

Проект реалізовуватиметься в Одеській області. Зокрема, Березівський, Роздільнянський та Одеський райони. Підтримка торкнеться 16 200 (приблизно 48 тис. осіб) малих та середніх фермерських господарств. Проектом передбачається також надання підтримки розвитку систем зрошення в Одеській області.

"Італійська сторона підтвердила свою готовність інвестувати у відновлення та розвиток українського агросектору. Зокрема, в рамках нового проєкту Pro.UKR, який реалізується за підтримки AICS та CIHEAM, буде спрямовано понад 11 млн євро на розвиток іригаційної інфраструктури, підтримку кооперативів, забезпечення малих фермерів технікою та інтеграцію українського агробізнесу в європейський ринок", - підкреслив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Він зазначив, що в Італії виробляється багато готової продукції - сік, паста, вино, солодощі. Україна наразі в основному експортує зерно та кукурудзу. При цьому вартість експорту однієї тонни італійської агропродукції складає 2670 доларів, а української лише 315 доларів. За минулий рік Україна експортувала сільгосппродукції на 24 млрд доларів, а Італія - на 70 млрд. Тому для України дуже важливо розвивати агропереробку.

Італійське агентство з питань співробітництва у сфері розвитку (AICS) розпочало свою діяльність у 2016 році з метою зближення Італії з її основними європейськими та світовими партнерами у сфері розвитку. Серед напрямів діяльності AICS: сприяння створенню стійких, стабільних і якісних систем виробництва продуктів харчування, поліпшення харчування і доходів дрібних фермерів, зокрема, шляхом підтримки доступу жінок і молоді до сільського господарства.

Міжнародний центр передових середземноморських агрономічних досліджень (CIHEAM) - це міжурядова організація, до складу якої входять 13 держав-членів (Албанія, Алжир, Єгипет, Франція, Греція, Італія, Ліван, Мальта, Марокко, Португалія, Іспанія, Туніс, Туреччина та Франція). Організація має 4 інститути в Барі (Італія), Ханья (Греція), Монпельє (Франція) та Сарагосі (Іспанія). Основними напрямами діяльності CIHEAM є сільське господарство, продовольство та розвиток сільських територій.