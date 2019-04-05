Аграрный фонд получил финансовый план





Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ПАО Аграрный фонд на 2019 с прибылью 156,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно финансовому плану, чистый доход Аграрного фонда в 2019 году запланирован на уровне 6,669 млрд грн. В 2019 году компания планирует реализовать 168 000 т кукурузы, 470 000 т продуктов переработки пшеницы, 358 000 т товарно-материальных ценностей.

Кроме того, компания планирует выплатить государству 132,3 млн грн дивидендов за 2018 год. В плане капитальных инвестиций на 2019 год заложено 2,3 млн грн.

Финансовым планом также предусмотрено долгосрочное привлечение средств на сумму 5 млрд грн в третьем квартале 2019 года за счет выпуска облигаций с учетной ставкой на уровне не выше "учетная ставка НБУ + 3%" сроком на пять лет. Привлеченные средства планируется направить на поддержку сельхозпроизводителей, расширение номенклатурной группы зерновых и других культур.

ПАО Аграрный фонд - ведущий оператор аграрного сектора Украины, один из крупнейших аграрных госпредприятий. Через форвардные программы кредитования аграриев компания является крупнейшим кредитором АПК. Чистая прибыль ПАО Аграрный фонд за 2018 год составила 147 млн ​​грн, что на 50% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что 7 февраля 2019 сотрудники НАБУ заблокировали работу ПАО Аграрный фонд и в течение двух суток проводили обыски компании. В компании действия НАБУ назвали безосновательными и предвзятыми.