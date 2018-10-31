«Аграрный фонд» увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

Государственное предприятие Аграрный фонд, занимающееся форвардными закупками, в январе-сентябре 2018 года получило 31,1 млн грн чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход Аграрного фонда от реализации продукции в отчетном периоде вырос на 60,8% - до 3,7 млрд грн.

Валовая прибыль предприятия составила 323,5 млн грн, что на 18,5% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Операционная прибыль Аграрного фонда выросла на 48,3% - до 109,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, "Аграрный фонд" в 2017 году увеличил чистую прибыль почти вдвое - до 94,8 млн грн.

ПАО «Аграрный фонд» было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.