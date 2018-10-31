Финансовые новости
- |
- 31.10.18
- |
- 11:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Аграрный фонд» увеличил чистую прибыль в 1,5 раза
09:13 31.10.2018 |
Государственное предприятие Аграрный фонд, занимающееся форвардными закупками, в январе-сентябре 2018 года получило 31,1 млн грн чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход Аграрного фонда от реализации продукции в отчетном периоде вырос на 60,8% - до 3,7 млрд грн.
Валовая прибыль предприятия составила 323,5 млн грн, что на 18,5% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Операционная прибыль Аграрного фонда выросла на 48,3% - до 109,6 млн грн.
Как сообщал УНИАН, "Аграрный фонд" в 2017 году увеличил чистую прибыль почти вдвое - до 94,8 млн грн.
ПАО «Аграрный фонд» было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как и где Кремль использует частные военные компании
|Курс доллара на межбанке второй день подряд скатывается вниз, вопреки противоположным прогнозам
|Операция «бешеный Трамп». Как Тимошенко собирается возвращать Крым
|Новые грабли. Почему от Приходько в политике выиграет не Тимошенко, а Зеленский и Вакарчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|За 8 месяцев Украина импортировала 6,8 млрд куб. м газа на $1,9 млрд, - Госстат
|«Аграрный фонд» увеличил чистую прибыль в 1,5 раза
|Нефть дорожает 31 октября впервые за последние две торговые сессии
|Конечная цена газа для населения с ноября составит 8,549 тыс. грн, для ТКЭ – 8,362 тыс. грн
|ИТ-индустрия в 2018 г. уплатит около 10 млрд грн налогов - IT Ukraine
|Цены на нефть падают 30 октября, Brent торгуется ниже $75,7 за баррель
Это интересно
|Самое большое количество разработчиков блокчейн в США
|McLaren Speedtail: 1050-сильный гибрид с гибкими кузовными панелями
|Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров
|Представлен крошечный кроссовер Volkswagen
|Microsoft разрабатывает универсальный модульный геймпад, который подойдёт для смартфонов, планшетов и домашних консолей
|Специалистами Panasonic создан первый в мире органический датчик изображения 8K и видеокамера на его основе
|Infineon берёт на вооружение технологию блокчейн: раздели свою машину с ближним