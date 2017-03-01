Чистая прибыль ПАО "Аграрный фонд" по итогам 2016 года сократилась в 3,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 48,7 млн грн, сообщается на сайте компании.

Согласно ее данным, в прошлом году доход составил 2,1 млрд грн, прибыль до налогообложения - 410 млн грн.

Как сообщила компания, в 2016 году уплаченные налоги, сборы и обязательные платежи составили 667,3 млн грн, в том числе выплачено 116 млн грн дивидендов.

"Аграрный фонд продолжает формировать резерв сомнительных долгов под потерянные в банках государственные средства: в 2016 году он был сформирован в размере 325,4 млн грн", – отмечается на сайте.

Кроме того, в течение 2016 года Аграрный фонд реализовал 269,9 тыс. тонн зерна, 246,2 тыс. тонн муки. В итоге доля компании на рынке муки выросла до 12,2%.

"Реализация муки происходила как оптовыми, так и розничными партиями, в частности, в торговых сетях под собственной торговой маркой. Также была начата реализация фасованной гречки, овсяных хлопьев и смеси хлопьев под собственной ТМ", - отмечают в Аграрном фонде.

В 2015 г ПАО "Аграрный фонд" сократило чистую прибыль в 4,3 раза, до 154,64 млн грн, чистый доход от реализации продуктов вырос на 3,7%, до 2,87 млрд грн по сравнению с 2015 годом.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.

Предыдущее руководство Аграрного фонда возглавляемое Александром Кирюком разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке - 300 млн грн. Однако из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены.

Изначально инициатором преобразования Аграрного фонда в ПАО выступил Минагропрод, мотивируя это возможностью фонда привлекать небюджетные средства и осуществлять инвестиционные проекты в аграрном секторе.

В начале 2017 года Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".