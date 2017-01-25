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Аграрный фонд в 2016 году втрое сократил чистую прибыль
09:12 24.01.2017 |
Аграрный фонд в 2016 году, согласно предварительным оценкам, сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом втрое - до 48,5 млн грн, сообщила пресс-служба со ссылкой на главу правления предприятия Андрея Радченко.
«Прогнозируемый чистый доход – 48,5 млн грн. Наш финансовый план выполнен на 101%», - приводятся в сообщении слова Радченко.
При этом доход компании в прошлом году сократился на 26,2% - до 2,14 млрд грн.
Глава компании отметил, что полученные финансовые результаты прогнозированы и свидетельствуют о стабильной работе предприятия.
По информации Радченко, в 2015 году прибыль Аграрного фонда составила 154,6 млн грн, (перевыполнение плана было на 243%), но тогда она была достигнута в основном за счет эффекта низкой базы сравнения и того кризисного состояния, из которого пришлось выводить Аграрный фонд.
Пресс-служба компании добавила, что в 2016 году Аграрный фонд реализовал 240 тыс. тонн муки. Согласно сообщению, доля предприятия на украинском рынке муки в прошлом году выросла до 12,2% с 11,8% в 2015.
В компании напомнили, что в декабре 2015 года Аграрный фонд вышел на розничный рынок муки с собственной торговой маркой, а в 2016 году на розничном рынке появились также гречка и овсяные хлопья ТМ «Аграрный фонд».
По данным пресс-службы, в 2017 году предприятие планирует расширять линейку своей продукции и вывести на розничный рынок ряд круп собственной ТМ, в частности манку. Также Аграрный фонд планирует начать продажи фасованного сахара.
Как сообщал УНИАН, в 2015 году Аграрный фонд сократил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом в 4,3 раза - до 154,6 млн грн. Чистый доход госпредприятия составил 2,9 млрд грн, что на 3,7% больше, чем в 2014 году.
Аграрный фонд был создан в 2013 году. В его функциональные обязанности переданы форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна, предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.
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