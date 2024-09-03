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АНАЛІТИКА

Два незалежних члени НР «Укренерго» подали заяви про складання повноважень - заява

 

Незалежні члени наглядової ради НЕК "Укренерго" Даніель Доббені та Педер Андреасен подали письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень, йдеться в їхній заяві в телеграм-каналі компанії у вівторок.

Обидва на позачергових зборах НР 2 вересня голосували проти дострокового припинення повноважень голови правління НЕК Володимира Кудрицького, інші четверо це рішення підтримали.

"Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами поданого звіту, для нього немає жодних обґрунтованих підстав", - наголошується в заяві.

Стаття на тему:

02.09.2024 Посол ЄС в Україні та міжнародні донори закликають зупинити звільнення Кудрицького з посади голови «Укренерго»
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, регіональні керівники ЄБРР і IFC вважають за необхідне зупинити ухвалення будь-яких управлінських рішень щодо НЕК "Укренерго" до остаточного формування наглядової ради компанії, яка налічує шість членів замість семи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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