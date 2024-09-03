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АНАЛІТИКА

Наглядова рада звільнила Кудрицького з посади очільника Укренерго

 

За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня, Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії.

Про це повідомляють джерела ЕП.

За даними ЕП та інших видань, під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 30 серпня 2024 року щодо ліквідації наслідків останньої російської атаки було ухвалено рішення про звільнення Кудрицького.

Пізно ввечері 2 вересня, наглядова рада "Укренерго" ухвалила ріщення про звільнення Кудрицького.

За звільнення проголосували 4 члени наглядової ради, проти - 2.

За інформацією "Суспільного", за звільнення проголосували троє членів наглядової від держави - Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, і один незалежний - Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів проголосували проти.

Кудрицький буде головою "Укренерго до 4 вересня, після чого тимчасово виконувати обов'язки керівника буде чинний член правління компанії Олексій Брехт.

Нагадаємо:

Представники міжнародних фінансових організацій стурбовані можливим звільненням Володимира Кудрицького і закликають призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради "Укренерго".

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало наглядову раду НЕК "Укренерго" та президента Зеленського не поспішати із звільненням Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".
За матеріалами: Економічна правда
 

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