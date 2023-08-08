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Нацбанк оштрафував ПУМБ Ахметова на майже 11 мільйонів
10:38 08.08.2023 |
Національний банк у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу до трьох банків та 16 небанківських фінансових установ.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Зокрема, найбільший штраф отримав АТ "ПУМБ" (належить бізнесмену Рінату Ахметову) - 10,85 млн грн.
Як пояснили в НБУ, банк серед іншого допустив порушення закону про протидію відмиванню доходів в частині неналежної перевірки клієнта; неналежного виконання посилених заходів перевірки клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим; неналежного застосовування ризик-орієнтованого підходу; а також непередачі під час здійснення переказу коштів інформації про платника переказу.
Водночас регулятор оштрафував банк "Конкорд" на 400 тис. грн гривень за порушення цього ж закону у частині несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача та платника. Нагадаємо, 1 серпня було вирішено позбавити цей банк ліцензії та ліквідувати.
Також на 51 тис. грн було також оштрафовано "Кристалбанк" - за неналежне застосовування ризик-орієнтованого підходу.
Крім того, Нацбанк оштрафував на 2,5 млн грн мікрокредитну організацію CreditKasa (ТОВ "Укр Кредит Фінанс") за неналежну організацію та проведення первинного фінмоніторингу.
Штрафи різних розмірів отримали також такі небанківські фінансові установи: "Центрофінанс" (500 тис. грн), "Альфа-Інвест Груп", "Преміум Фінанс" (обидві по 400 тис. грн), ФК "Магнат" (250 тис. грн), ФК "Валта Груп" (204 тис. грн), ФК "Аверс" (200 тис. грн), СК "Кредо" (153 тис. грн), Ломбард Приват (51 тис. грн), ФК "Проксима", ФК "Бізнес-Партнер", "Укр-Транс-Кепітал", ФК "Октава Фінанс" (всі по 51 тис. грн), ФК "Стідва" (1,7 тис. грн).
Утім, ФК "Фінансовий світ" та представництво "Вілліс Полска С.А". отримали письмові застереження.
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