Укрнафта запропонувала українським виробникам реалізацію товарів через свої АЗС

ПАТ "Укрнафта" пропонує українським виробникам товарів та послуг використовувати свої автозаправні комплекси як майданчик для реалізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрнафта створює додаткові можливості для українських виробників товарів та послуг. Йдеться про майданчик для реалізації на базі 449 АЗК компанії, розташованих по всій країні - від основних магістралей до невеликих містечок та сіл", - йдеться у повідомленні.

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19.12.22 Коломойський і Боголюбов почали оскаржувати вилучення акцій Укрнафти й Укртатнафти

Компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова почали оскаржувати рішення держави про вилучення у них акцій Укрнафти та Укртатнафти. Про це йдеться у судовому реєстрі.

Зазначається, що у середньостроковій песпективі Укрнафта прагне стати компанією, що пропонує на своїх автозаправних комплексах товари 100% вироблені в Україні. У компанії звернулися до виробників - від великих компаній до маленьких крафтярів - із пропозицією співпраці.

Як повідомлялося, у листопаді Укрнафта відновила торги газом на УЕБ після трирічної перерви.

Активи ПАТ "Укрнафта" 7 листопада були передані в управління Міністерства оборони. У компанії змінилося керівництво: Сергій Корецький змінив Олега Геза на посаді директора.

