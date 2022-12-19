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Коломойський і Боголюбов почали оскаржувати вилучення акцій Укрнафти й Укртатнафти
08:22 19.12.2022 |
Компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова почали оскаржувати рішення держави про вилучення у них акцій Укрнафти та Укртатнафти. Про це йдеться у судовому реєстрі.
На початку грудня кіпрська компанія Littop Enterprises Limited звернулася до суду з вимогою повернути вилучені у неї акції Укрнафти.
Позовна заява компанії, яка надійшла до Господарського суду Києва 8 грудня, складалася із 18 пунктів, серед яких вимога витребувати із державної власності на користь Littop Enterprises 13,6% акцій Укрнафти, а також визнати недійсними всі рішення позачергових загальних зборів акціонерів компанії, які відбулися 7 і 9 листопада 2022 року.
Стаття на тему:
22.11.22 Коломойський зможе вимагати від держави щонайменше 13 мільярдів через вилучення акцій «Укрнафти» та «Укртатнафти»
Коломойський через суд зможе вимагати виплату упущеної за час відчуження вигоди. Якщо ж влада вирішить компенсувати вартість акцій, олігарх зможе отримати сотні мільйонів доларів за зруйновані російськими ракетами активи.
Компанія дала зрозуміти, що не проти тимчасового вилучення майна Укранфти для потреб оборони, але вимагає підтвердити за нею право власності на акції Укрнафти. Як варіант, вона запропонувала розглянути питання надання Укрнафті мобілізаційних завдань.
Суд поки що не став розглядати позовну заяву Littop Enterprises та повернув її.
Він аргументував це тим, що компанія в одній заяві фактично об'єднала три позови (про повернення акцій, про скасування рішень акціонерних зборів, про скасування реєстраційних дій у держреєстрі), не пов'язані між собою підставою виникнення або поданими доказами.
Як повідомляв міністр юстиції Денис Малюська, бенефіціарами компанії Littop Enterprises Limited (а також двох інших акціонерів Укрнафти - Bordo Management Limited і Bridgemont Ventures Limited) є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов.
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