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АНАЛІТИКА

Вперше з початку війни. Банки у травні отримали понад 6 млрд грн прибутку

 


Українські банки після початку військових дій у травні отримали 6,1 мільярда гривень прибутку, інформує система відкритих даних Опендатабот.

Основну частку прибутку (78% або 4,8 млрд грн) серед усіх українських банків заробив ПриватБанк. У невеликий плюс також вийшов Укргазбанк - 0,4 млрд грн. Інші державні банки, як і раніше, зазнають збитків.

Банки з іноземним капіталом гуртом заробили за травень 1,96 млрд грн. Основний прибуток - це заробітки ОТП Банк (1,1 млрд грн), Райффайзен (0,5 млрд грн) та УкрСиббанк (0,4 млрд грн).

У групі банків із приватним капіталом лідирує банк Південний із прибутком 0,3 млрд за 5 місяців 2022 року, другу позицію посідає ПУМБ із прибутком 0,22 млрд грн.

Баланс українських банків із приватним капіталом залишався позитивним впродовж всіх місяців війни - на відміну від решти банків.

Загалом баланс українських банків все ще залишається негативним - 1,3 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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