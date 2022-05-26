Ахметов оценил ММК им. Ильича и Азовсталь в $17-20 млрд: Окончательная сумма будет в иске

Миллиардер Ринат Ахметов собирается подать иск против России как минимум на $17-20 млрд из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и Азовстали. Об этом он сообщил в интервью НВ.

"По восстановительной стоимости потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении в Россию", - сказал он.

Потери бизнес-империи Ахметова не ограничиваются этими двумя заводами. После начала войны Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики были частично или полностью уничтожены либо вынужденно выведены из эксплуатации.

"Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам", - сказал Ахметов.

По его словам, приоритетами СКМ сейчас является восстановление промышленного потенциала и обеспечение энергетической независимости.

Предприятия группы Метинвест будут увеличивать производство металлургической продукции, чтобы компенсировать потерю Азовстали и ММК, а ДТЭК - развивать направление зеленой энергетики и наращивать объем добычи газа и угля.

По оценке Forbes, потери Ахметова от войны - $4,6 млрд.