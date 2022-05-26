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Ахметов оценил ММК им. Ильича и Азовсталь в $17-20 млрд: Окончательная сумма будет в иске
09:04 26.05.2022 |
Миллиардер Ринат Ахметов собирается подать иск против России как минимум на $17-20 млрд из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и Азовстали. Об этом он сообщил в интервью НВ.
"По восстановительной стоимости потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении в Россию", - сказал он.
Потери бизнес-империи Ахметова не ограничиваются этими двумя заводами. После начала войны Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики были частично или полностью уничтожены либо вынужденно выведены из эксплуатации.
"Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам", - сказал Ахметов.
По его словам, приоритетами СКМ сейчас является восстановление промышленного потенциала и обеспечение энергетической независимости.
Предприятия группы Метинвест будут увеличивать производство металлургической продукции, чтобы компенсировать потерю Азовстали и ММК, а ДТЭК - развивать направление зеленой энергетики и наращивать объем добычи газа и угля.
По оценке Forbes, потери Ахметова от войны - $4,6 млрд.
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