Кто выиграет от разделения Укрнафты?

Сергей Куюн, Директор консалтинговой компании А-95 / НВ Бизнес

Что будет с Укрнафтой и кому нужны её активы.

«Разделение Укрнафты не состоялось. Разделение - это выход из длительной и сложной ситуации... Я знаю, что у нас нет сегодня денег в госбюджете платить кому-либо, включая и компании Коломойского», - сказал Владимир Зеленский во время своей большой пресс-конференции 25 ноября. После этих слов 30 ноября ожидаемо не состоялось собрание акционеров Укрнафты, которое должно было положить начало практической фазе раздела компании. Эти события происходят на фоне дискуссии о том, следует ли вообще делить крупнейшего украинского нефтедобытчика и о возможном поражении государства в этом процессе. Давайте посмотрим, что мы имеем.

Укрнафта - это актив, который почти не видел инвестиций 15 лет. Добыча нефти и газа за этот период упала в разы. Кто виноват? Акционеры.

Первый и крупнейший - государство (50% + 1 акция, пакет находится в управлении НАК «Нафтогаз Украины»), всегда требовал направлять на дивиденды 90-100% прибыли. Вопрос: за счет чего должна развиваться компания?

Второй акционер (43%), группа «Приват» , контролирует менеджмент с 2003 года, тоже далеко не ангел. Игорь Коломойский открыто заявлял о том, что получил контроль над компанией за взятки Виктору Пинчуку, на то время зятю президента Леонида Кучмы. Разумеется, бизнесмен шел в Укрнафту не только для того, чтобы платить за право управления ей.

Теперь вопрос: нужен ли такой чахоточный актив государству? Интерес державы - чтобы месторождения развивались, добыча нефти и газа росла, а добытчики платили больше ренты. Нынешняя Укрнафта эту задачу вряд ли выполнит. Кроме того, НАК собирается на международные рынки и открыто говорит, что партнерство с подсанкционными персонажами может усложнить эту задачу.

Говорят, хочет развода и Коломойский. Во-первых, возможностей для заработка на Укрнафте в последние годы практически не осталось. Добыча сильно упала, а контроль со стороны общественности и НАКа вырос. Во-вторых, вполне могло надоесть. В Укрнафте Игорь Валерьевич прошел всех президентов и премьеров, кроме Кравчука, и практически с каждым из-за компании были конфликты. Но раньше хоть было за что сражаться.

Между тем, подчеркивают источники, желание олигарха нормально разойтись не означает, что любой ценой.

Теперь о вариантах. В медиаэфире и соцсетях ширится зрада, мол, НАКу останутся корешки, Коломойскому с партнерами - сплошной шоколад. Основную несправедливость многие видят в том, что согласно плану разделения, «Привату» отходит нефтедобыча в Восточной Украине и сеть АЗС, а Нафтогазу - газовый бизнес и нефтяной на Западе Украины. Утверждают, что восточные месторождения более мощные и перспективные, а на Западе Борислав уже давно не смеется.

Хотелось бы напомнить, что одним из основных мотиваторов разделения является нерешенность вопроса с реализацией нефти , которую можно переработать только на контролируемом тем же «Приватом» Кременчугском НПЗ. Что будет делать с нефтью НАК? Проситься на переработку к Коломойскому?

А нынешнюю цену на газ напомнить? Тут уже Игорю Валерьевичу впору ставить вопрос о пересмотре принципа разделения активов, газовые месторождения сильно «подорожали».

Если серьезно, то оценку активов Укрнафты уже провели международные аудиторы и цифры, как говорится, на столе.

А вот чего на столе нет, так это стоимости крупнейшего актива Укрнафты - долга Нафтогаза за 8-9 млрд кубометров газа , которые госхолдинг должен вернуть Укрнафте. В сегодняшних ценах это $8-9 млрд и это больше, чем стоит вся Укрнафта с ее месторождениями, заправками и прочей рухлядью.

Несколько важных моментов, в которых часто путаются, включая нашего президента.

Главное: газ или деньги должны не Коломойскому, это долг НАКа перед Укрнафтой, в которой самому НАКу принадлежит половина акций. И долг этот НАК концептуально не оспаривает. Там есть разные мнения по объемам и по цене, но все понимают - газ был использован и его (или деньги) надо возвращать.

Все также понимают и то, что $8-9 млрд цифра абсолютно неподъемная и нереальная. Тем временем суд, где сейчас находится рассмотрение, может вынести только два варианта решения - или возврат газа или возврат денег исходя из рыночной цены. Выходом из этой ситуации рассматривают подписание мирового соглашения с обоюдно приемлемыми параметрами. По имеющимся данным, есть обоюдное понимание того, что никаких денежных расчетов между сторонами быть не должно. Помимо активов, есть также права требования долгов, прочие механизмы, которые могут уравновесить позиции крупнейших акционеров пропорционально их долям.

Те инсайдеры, с кем удалось пообщаться, верят, что акционеры способны разойтись без каких-либо миллиардных выплат, которые всех пугают.

Возможно ли это? Здесь давайте вспомним спецоперацию прошлого года, когда НАК погасил долг перед Укрнафтой на 2 млрд кубов газа на сумму 32 млрд грн. Сколько было скепсиса! «Деньги утонут в НАКе! В Укрнафте их украдет Коломойский!..»

Но в результате за считанные дни эти деньги вышли из госбюджета на НАК, оттуда на Укрнафту, а она уже вернула их в бюджет. В результате бюджет закрыл долги перед НАКом, НАК перед Укрнафтой, а последняя - перед бюджетом. Реализовал этот план Андрей Коболев, но соавтором идеи был глава набсовета Укрнафты Юрий Витренко, нынешний глава НАКа. Это к тому, что иногда многолетние проблемы решаются намного проще, чем кажется.

Что же можно получить на выходе? В результате раздела Укрнафты получится две нефтегазодобывающие компании, которые будут мотивированы наращивать добычу. В перспективе это означает рост рентных и прочих бюджетных платежей, снижение энергозависимости со всеми вытекающими. Казна также оперативно возможно получит несколько миллиардов гривен налогов, которые неизбежно возникнут в результате передачи активов между акционерами.

Но, судя по всему, вопрос Укрнафты снова откладывается на неопределенный срок. Президент вошел в клинч с Ринатом Ахметовым. Раздел Укрнафты, каким бы необходимым он ни казался, является крайне деликатной и токсичной темой, а поэтому власть не захочет подарить оппоненту такую сладкую возможность для торпедирования. Не вызывает сомнений, что независимо от финальной конфигурации развода акционеров Укрнафты их нарекут зрадой и зашкваром. Импульс развитию нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслям снова откладывается.