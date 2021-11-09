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ПУМБ рассматривает покупку Идея Банка – член набсовета Фонда Рината Ахметова
08:28 09.11.2021 |
Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) рассматривает возможность покупки Идея Банка (Львов), сообщила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.
"ПУМБ действительно рассматривает покупку Идея Банка наравне с другими возможными покупателями", - сказала она украинскому изданию "Forbes".
Собственный капитал Идея Банка на 1 октября 2021 года составил 1,2 млн грн, а уставный - 298,742 млн грн. За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль банка составила 418,974 млн грн, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Идея Банк (ранее - Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2021 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).
ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (99,907 млрд грн), а Идея Банк 27-е (9,14 млрд грн) место среди 72 действовавших в стране банков.
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