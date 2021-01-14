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НБУ обновил рейтинг прибыльности банков
12:43 13.01.2021 |
Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,032 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк - 4,846 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 3,741 млрд гривен.
Далее идут частный ПУМБ - 2,489 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,974 млрд гривен.
По данным НБУ, 62 из 73 банков получили прибыль на сумму 48,157 млрд гривен, а 11 банков показали убытки на 4,809 млрд гривен.
Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк -3,766 млрд гривен.
Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось 7329 действующих структурных подразделений банков. По сравнению с началом года их число сократилось на 673.
Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков в январе-ноябре 2020 года составила 43,365 млрд грн. Это на 26,5% меньше, чем годом ранее (59,001 млрд грн).
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