Нацбанк отмечает удовлетворительное финсостояние Идея Банка и крайне малые объемы операций с сестринской Idea Bank S.A.

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает удовлетворительное финсостояние Идея Банка (Львов) и крайне малые объемы (0,06%) операций со связанными лицами, в том числе с сестринской Idea Bank S.A. и материнской Getin Holding S.A.(обе - Польша), сообщила пресс-служба банка в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина"

"Идея Банк является самостоятельным юрлицом, которое действует согласно законодательству Украины. Объемы операций со связанными лицами, включая польскую финансовую группу Getin Holding, незначительны и составляют 0,06% регулятивного капитала банка", - указано в сообщении.

В НБУ добавили, что по данным отчетности по состоянию на 4 января 2021 года финансовое состояние Идея Банка является удовлетворительное, банк выполняет все обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

Как сообщалось, принадлежащий Getin Holding польский Idea Bank S.A. в связи со сложным финансовым состоянием был принудительно реструктуризирован и 3 января передан Bank Pekao S.A.

НБУ отметил, что Идея Банк придерживается экономических нормативов, установленных Национальным банком Украины, в частности, по состоянию на 4 января коэффициент покрытия ликвидности (LCRвв) банка составил 447,31%, коэффициент покрытия ликвидности за иностранной валютой (LCRив) - 377,08%, при нормативных значениях не менее 100%.

"Данные показатели свидетельствуют о том, что высоколиквидные активы АО "Идея Банк" значительно превышают чистый ожидаемый отток денежных средств в течение 30 дней", - пояснила пресс-служба.

Согласно сообщению, сейчас Нацбанк внимательно следит за финсостоянием банка, осуществляет мониторинг деловой репутации и финансового состояния владельцев существенного участия в банке и, в случае необходимости, будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, Getin Holding 20 декабря 2019 года заключил соглашение при условии выполнения ряда требований о продаже 100% акций Идея Банка и 100% НФС группе в составе Dragon Capital Investments Limited (Кипр), Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерси) и физическому лицу.

В июне 2020 года сделка была расторгнута, поскольку как сообщила пресс-служба Dragon Capital, стороны не смогли согласовать ее коммерческие условия в установленный договором срок.

Идея Банк (ранее - Плюс Банк) основан в 1989 году. Единственным его акционером на 1 января 2020 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A.(Польша).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,057 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 74 действующих банков.

