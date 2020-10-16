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АМКУ оштрафовал «Идея Банк» на четыре миллиона за неправдивую рекламу
08:37 16.10.2020 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО «Идея Банк» за распространение ложной информации в ходе рекламной кампании на 4 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что АМКУ принял решение признать, что «Идея Банк» совершил нарушение, предусмотренное Законом Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде сообщения ложных и неполных сведений в рекламных объявлениях о выдаче кредитов.
В ходе рассмотрения дела комитет установил, что банк на постоянной основе распространял по разным каналам рекламу своих акционных предложений «Идеальная 30» КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕАЛЬНЫЙ КРЕДИТ ПОД ПОЛНЫЕ 0%» и «Черная пятница ЦЕНЫ ПОПОЛАМ -50% РАСПРОДАЖА КРЕДИТОВ».
В ходе проверки рекламной информации было выявлено, что процентная ставка по кредитам составляет 0,001% годовых, а клиенту нужно отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, за открытие пакета услуг обязательный страховой взнос.
В то же время банк в рекламе не указал максимальную сумму, на которую может быть выдан кредит, реальную годовую процентную ставку, максимальный срок, на который выдается кредит.
"Эта информация обязательна для обнародования, и она могла в значительной степени повлиять на намерения потенциальных клиентов получить кредит. Такие действия вполне могли привести к получению неправомерных преимуществ перед другими участниками рынка", - отмечают в АМКУ.
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