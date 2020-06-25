Финансовые новости
- |
- 25.06.20
- |
- 22:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Dragon Capital объяснили, почему разорвали соглашение по покупке «Идея Банка»
15:55 25.06.2020 |
Инвестиционная компания Dragon Capital прекратила сделку по приобретению 100% акций "Идея Банка" в Getin Holding S.A, поскольку стороны не смогли согласовать коммерческие условия сделки в установленный договором срок, причиной этому стал экономический кризис.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
"Стороны не смогли согласовать коммерческие условия сделки в установленный договором срок.
Причиной этого стал, в большей степени, экономический кризис, вызванный распространением коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине и мире, которая существенно повлияла на потенциальные риски, связанные с завершением сделки.
В связи с прекращением соглашения, заявление о согласовании приобретения существенного участия будет отозвано из Нацбанка в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Напомним:
Польская компания Getin Holding S.A объявила о прекращении соглашения с Dragon Capital о продаже последний акций "Идея Банка" в связи с невыполнением условий.
В январе 2020 года Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments Limited приобрести акции "Идея Банка".
Компании группы Dragon Capital и частные инвесторы 20 декабря подписали соглашение о покупке 100% акций Идея Банка у Getin Holding S.A. (Польша).
Ранее издание FinClub сообщало, что польская компания Getin Holding S.A. и украинская инвесткомпания Dragon Capital близки к подписанию сделки о продаже "Идея Банка".
Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии Томаш Фиала.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Глаз» Ермака в аппарате Верховной Рады: Как на Банковой обманули спикера Разумкова
|Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17
|«Рабочая баба» и «некачественные дети»: К чему прибегают «слуги», чтобы, несмотря на зашквары, держаться на плаву
|Флот России в Крыму: Как украинский МИД подыграл Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПриватБанк запускает программу доступной ипотеки под 9,99% годовых с 1 июля
|В Dragon Capital объяснили, почему разорвали соглашение по покупке «Идея Банка»
|Окружной админсуд Киева открыл дело об изменении набсовета ПриватБанка
|Сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций Идея Банка разорвана
|СБУ расследует действия бывшего руководства ГП «Антонов». Открыто уголовное дело
|НБУ не будет отменять результаты конкурса на должность председателя правления Ощадбанка
|Энергорегулятор утвердил план развития ПХГ до 2029 года с объемом финансирования 13,450 млрд грн
Это интересно
|Jaguar I-Pace обновился и стал технологичнее
|Tesla внедряет функцию «разогрева батареи», которая ускорит время зарядки электрокара
|Google инвестирует до 2 миллиардов долларов в дата-центр в Польше - СМИ
|Смартфон Honor X10 Max получит матрицу RGBW
|Новые BMW можно будет открывать с помощью iPhone
|Facebook приобретает шведскую картографическую компанию
|Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильные суперкомпьютеры