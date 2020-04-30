Нормативы к началу апреля нарушали 11 украинских банков - НБУ





Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) на 1 апреля 2020 года нарушали Укрэксимбанк (36,1%), Индустриалбанк (58,16%), Проминвестбанк (62,81%), "Мисто Банк" (42,73%), свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, должен быть не более 25%) нарушали ПУМБ (30,12%), Мегабанк (63,65%), Банк инвестиций и сбережений(78,05%), Первый инвестиционный банк (73,38%), "Юнекс Банк" (31,50%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали Проминвестбанк (112,87%), Ощадбанк (125,49%), ПриватБанк (167,8%) и Индустриалбанк (19,17%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал Проминвестбанк (104,8%).

Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (норматив LCRвв, не менее 100%) нарушал "Мисто Банк" (78,83%).

В нормативе достаточности основного капитала (норматив Н3, должен быть не менее 7%) НБУ отметил, что с учетом буфера запаса (консервации) капитала для выполнения этого норматива показатель должен будет составлять не менее 7,625%.

Как сообщалось, НБУ отсрочил стресс-тестирование банков и введение буферов капитала, в частности, буфера консервации капитала и буфера системной важности, в рамках мероприятий по поддержке финансовой системы для минимизации потенциального негативного воздействия введенных в связи с коронавирусом ограничений.

