Fitch вслед за суверенным ухудшило прогнозы РДЭ 7 украинских банков до «стабильного», а ПУМБа – до «негативного»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка, Правэкс Банка и ПУМБа (все - Киев) на уровне "В", но пересмотрело прогноз рейтингов первых семи с "позитивного" на "стабильный", а последнего – со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении агентства в среду.

"Рейтинговые действия последовали за пересмотром Fitch прогноза суверенного рейтинга Украины на "стабильный", – поясняется в сообщении.

Аналитики отметили, что стабильный прогноз по РДЭ семи банков отражает потенциальную поддержку со стороны государства или иностранных акционеров, а также восприятие Fitch страновых рисков Украины.

Вместе с тем прогноз РДЭ ПУМБа отражает ожидания Fitch в отношении краткосрочного давления на финансовый профиль банка в связи с экономическим шоком, вызванным пандемией.

В сообщении уточняется, что Fitch пересмотрел прогноз РДЭ украинских банков, поскольку ожидает, что на эффективности их деятельности скажутся экономический спад, снижение активности клиентов и доходов населения из-за роста безработицы, сокращение денежных переводов, а также валютное давление – с начала марта гривня упала на 11%, агентство ожидает ее снижения за текущий год на 25%.

"Мы ожидаем, что предоставление банкам дополнительной ликвидности, как было объявлено центральным банком, и временное регулирование должно помочь им управлять проблемными кредитами... Однако считаем, что риски для кредитного профиля банков значительно возросли", - отмечают аналитики.

Как сообщалось, Fitch Ratings в конце апреля подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного".

"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19… Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста", – отмечал Fitch.