Fitch вслед за суверенным ухудшило прогнозы РДЭ 7 украинских банков до «стабильного», а ПУМБа – до «негативного»

"Рейтинговые действия последовали за пересмотром Fitch прогноза суверенного рейтинга Украины на "стабильный", – поясняется в сообщении.
Аналитики отметили, что стабильный прогноз по РДЭ семи банков отражает потенциальную поддержку со стороны государства или иностранных акционеров, а также восприятие Fitch страновых рисков Украины.
Вместе с тем прогноз РДЭ ПУМБа отражает ожидания Fitch в отношении краткосрочного давления на финансовый профиль банка в связи с экономическим шоком, вызванным пандемией.
В сообщении уточняется, что Fitch пересмотрел прогноз РДЭ украинских банков, поскольку ожидает, что на эффективности их деятельности скажутся экономический спад, снижение активности клиентов и доходов населения из-за роста безработицы, сокращение денежных переводов, а также валютное давление – с начала марта гривня упала на 11%, агентство ожидает ее снижения за текущий год на 25%.
"Мы ожидаем, что предоставление банкам дополнительной ликвидности, как было объявлено центральным банком, и временное регулирование должно помочь им управлять проблемными кредитами... Однако считаем, что риски для кредитного профиля банков значительно возросли", - отмечают аналитики.
Как сообщалось, Fitch Ratings в конце апреля подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного".
"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19… Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста", – отмечал Fitch.