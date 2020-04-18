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ОТП Банк за 2019 год увеличил чистую прибыль на 28,5%
16:05 17.04.2020 |
Чистая прибыль ОТП Банка (Киев) по итогам 2019 года составила 2,54 млрд грн, что на 28,5% больше, чем за 2018 год (1,97 млрд грн), сообщается на сайте банка в пятницу.
Согласно сообщению, чистая прибыль за четвертый квартал прошлого года составила 598,21 млн грн, что на 37,3% больше аналогичного показателя за 2018 год.
Чистый процентный доход банка в 2019 году увеличился на 18,3% по сравнению с 2018 годом - до 3,44 млрд грн, в том числе чистый комиссионный доход снизился на 12,7% - до 1,30 млрд грн.
Активы банка прошлом году выросли на 36,7% - до 44,78 млрд грн, в частности, кредитный портфель - на 34,5%, до 29,66 млрд грн.
Уточняется, что объем кредитов и задолженности юрлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП) составил 19,25 млрд грн, а объем кредитов, выданных физлицам - 10,41 млрд грн.
По результатам прошлого года депозитный портфель банка увеличился на 31,8% - до 35,40 млрд грн, в частности, объем средств на счетах юрлиц составил 20,75 млрд грн, а физлиц - 14,65 млрд грн.
Регулятивный капитал банка на конец 2019 года составил 6,81 млрд грн (при нормативе не менее 120 млн грн), а показатель его адекватности по состоянию на начало текущего года зафиксирован на уровне 23,54% (при нормативе не менее 10%).
"2019 год - это успешный год для банковской сферы, но сейчас у нас уже конец эпохи, которая длилась четыре года. Увеличение активов - это главный акцент, на котором мы сфокусировали свое внимание в 2019 году", - отметил председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач, которого цитирует пресс-служба.
ОТП Банк выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной НБУ, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов ОТП Банк занимал 10-е место (49,297 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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По информации начальника управления по труду Сумского городского совета Анатолия Занченко, на 1 марта 2020 года общая сумма задолженности предприятия перед работниками составила 278,6 млн грн. Из них 130 млн грн по ранее поданным от работников заявлениям и решениям судов взимает исполнительная служба теруправления юстиции.
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