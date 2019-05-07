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Нормативы Нацбанка нарушает всего 18 банков
09:38 07.05.2019 |
Из 77 платежеспособных банков на 1 апреля хотя бы один норматив нарушали 18 банков, хотя еще месяц назад их было 20.
Список покинули Коминвестбанк и банк «Украинский капитал», сообщает FinClub.
Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был лишь у Вернум Банка (30,774 млн грн), который находится в процессе отказа от банковской лицензии.
Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, выполняли все банки, как и норматив достаточности основного капитала (Н3; не меньше 7%). Даже Вернум Банк его выполнял с запасом.
Норматив мгновенной ликвидности (Н4; не меньше 20%), норматив текущей ликвидности (Н5; не меньше 40%) и норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не меньше 60%, выполняли все банки, кроме Вернум Банка (три показателя у него составляли 1,1%, 6,03% и 10,63% соответственно).
Всего 7 банков нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%: Альфа-Банк (27,87%), Мисто Банк (31,94%), Укрэксимбанк (31,28%), Банк Кредит Днепр (33,87%), Вернум Банк(37,64%), Проминвестбанк (54,21%), Индустриалбанк (52,65%). Список покинул Аккордбанк (24,07%).
Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) выполняли все банки.
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 10 банков: Полтава-банк (28,02%), Асвио Банк (32,3%), Поликомбанк (31,39%), Аккордбанк (45,8%), ПУМБ (63,66%), Юнекс Банк (59,1%), Вернум Банк (83,93%), Первый инвестиционный банк (128,65%), Банк инвестиций и сбережений (142,18%), Мегабанк (158,7%). Список покинул банк «Украинский капитал» (23,51%).
Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) никто не нарушал, как и норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%).
Нормативы риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) не должны превышать 5%.
Л13-1 нарушали пять банков: Индустриалбанк (7,57%), Банк Кредит Днепр (8,8%), Ощадбанк (152,08%), Проминвестбанк (138,37%) ПриватБанк (190,27%).
Л13-2 нарушали два банка: Проминвестбанк (81,41%) и Вернум Банк (134,83%).
НБУ продолжил публиковать данные по выполнению норматива ликвидности LCR в иностранной валюте и всех видах валют.
LCR в иностранной валюте (не меньше 50%) выполнили все банки, кроме Вернум Банка (5,53%), тогда как LCR во всех валютах (не меньше 80%) нарушали два банка: Мисто Банк (47,54%) и Вернум Банк (0%). Список покинул банк Коминвестбанк (80,34%).
Лидерам по нарушенным нормативам стали Вернум Банк (9), который сдает лицензию, и Проминвестбанк (3). Остальные банки-нарушители не выполняли один - два норматива.
НБУ сделал систему прозрачной: клиенты банков могут ежемесячно следить за тем, какие ключевые нормативы они нарушают .
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