НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7млн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

В НБУ сообщили, что рисковая деятельность ОТП Банка заключается в проведении в период с марта 2017 года по июнь 2018 года финансовых операций по перечислению средств клиентов, согласно договорам, на услуги инкассации денежных средств на общую сумму более 700 млн грн другим банкам.

В дальнейшем эти средства средствами инкассации доставлялись наличными в финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные. При этом банком не было осуществлено мер для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений в отношении указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга», - отметили в Нацбанке.

Также регулятор применил письменное предостережение к ОТП Банку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу; неосуществление обязанности относительно национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц проводить первичный финмониторинг финансовых операций, участниками которых являются такие лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации.